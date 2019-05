Cream vor Pommes und Spartak vor den weisen Greisen

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Auf den Anlagen an der Eisenbahnstraße waren 19 Teams dabei. Die kühlen zwölf Grad taten der Atmosphäre und der tollen Stimmung auf den vier Plätzen keinen Abbruch. Neben vier Mannschaften aus Schwedt hatte auch ein Spieler aus Stuttgart den Weg nach Eisenhüttenstadt gefunden.

Gespielt wurde in sieben Altersklassen, von den Herren bis zum Jahrgang 2008 und jünger. Und mehr oder weniger originelle Team-Namen gehören beim Streetball natürlich dazu. So gewannen bei den Jüngsten Die Tentakels vor den Air Jordans und den einheimischen Basketballsuchtis.

Die mit fünf Mannschaften am stärksten besetzten Altersklassen waren die der Jahrgänge 2004/2005 sowie der Männer (1999 und älter). Hier setzten sich in den Halbfinals zwei Teams aus Frankfurt durch, das Endspiel gewann dann Spartak gegen die Die weisen Greise. Platz 3 ging an eine Kombination aus Berliner und Schwedter Spielern. Bei den 13- und 14-jährigen gewannen die Jungen des Teams B-Ball aus Schwedt vor Cream und Pommes.

Bei den Special-Contests hatten ausnahmslos Eisenhüttenstädter Teilnehmer die Nase vorn. Beim Freiwurf- und beim Dreier-Wettbewerb war ein Stechen erforderlich, um Sieger und Platzierte zu ermitteln. Bemerkenswert war, dass sich der erst zwölfjährige Dominik Reger im Freiwurf im ersten Versuch gegenüber allen anderen Konkurrenten durchsetzte.

Am 18. Mai Turnier in Schwedt

Den abschließenden Dunkingcontest gewann überraschend, aber verdient der erst 15-jährige Max Kalisch aus Diehlo. Der Preis für den besten Teamnamen ging an "Rettet die Wale".

Die Gastgeber vom EBV durften am Ende zufrieden sein mit der Organisation. Die in der Bezirksliga Spielenden hatten beispielsweise als Punkteschreiber fungiert. Großen Anteil am guten Gelingen hatten auch etliche Helfer aus anderen Teams bei der Anmeldung, bei Auf- und Abbau sowie zahlreiche Eltern, die sich unter anderem um Kuchen-, Getränke- und Bratwurststand kümmerten.

Das nächste große Streetball-Turnier findet am 18. Mai auf dem Vorplatz des Oder-Centers in Schwedt statt.