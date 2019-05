Urteilsverkündung am  22. Mai

Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Die Tötung eines Paares in der Goethestraße erschütterte Anfang vorigen Jahres nicht nur die Rathenower. Am 22. Mai ab 9.00 Uhr will die 1. große Strafkammer im Potsdamer Justizzentrum Jägerallee ein Urteil darüber verkünden, ob die wegen Doppelmordes Angeklagten Kevin M. und Bodo K. die Beiden getötet haben.

Dazu hatten die Richter an bisher 28 Verhandlungstagen eine umfangreiche Beweisaufnahme durchgeführt. Die Angeklagten haben auch während der vergangenen Verhandlungstage zu den Vorwürfen geschwiegen, teilte das Gericht mit.

Die Leichen des Paares waren nach einem Feuer in einem Wohnhaus an der Goethestraße am 13. Januar 2018 entdeckt worden. Beide waren gefesselt, teilweise entkleidet und mit mehreren Stichverletzungen gefunden worden. Anschließend sollen die Angeklagten die Wohnung in Brand gesetzt haben, um ihre Spuren zu verwischen. Durch den Rauch seien nach Ansicht der Staatsanwaltschaft auch die beiden Opfer gestorben.

Die Frau hatte Bodo K. wenige Tage vorher wegen Vergewaltigung angezeigt – darin sieht die Staatsanwaltschaft ein mögliches Mordmotiv. Der Mann wiederum sei umgebracht worden, damit es keinen Zeugen für die Tötung der Frau gibt. Bevor am 22. Mai das Urteil gesprochen werden soll, wird auch am 15. Mai ab 9.00 Uhr in Potsdam verhandelt.