Müllroses sprechender Mülleimer

Müllrose (MOZ) Die Schülergenossenschaft der Grund- und Oberschule Müllrose hat am Freitag ihren selbst entwickelten "sprechenden Mülleimer" erstmals öffentlich der Öffentlichkeit vorgestellt.

Während des Tages des offenen Unternehmens, der zum 13. Mal stattfand und an dem sich etwa 50 Unternehmen und Institutionen beteiligten, präsentierten die Schüler und ihre Kooperationspartner den blauen Prototypen des Abfallbehälters.

Die Schüler und ihre Unterstützer hatten den Behälter in mehrmonatiger Arbeit entwickelt. Ihr Ziel war es, einen Müllbehälter zu konstruieren, der mit "danke" oder anderen Worten reagiert, wenn jemand Abfall hineinwirft oder beim Einwurf eine integrierte Zielscheibe trifft.

An dem Sprechmodus müssen die Schüler und ihr Betreuer, der WAT-Lehrer Uwe Buscha, aber noch tüfteln. Vorerst ertönen nur Geräusche, ausgelöst durch Lichtschranken im Einwurfbereich. Vorbestellungen gibt es für den "sprechenden Mülleimer" jedoch bereits: Ein Autohaus in Cottbus hat einen geordert, die Wirtschaftsförderung in Frankfurt (Oder) drei. Fünf der Abfallbehälter werden auf dem Müllroser Schulhof aufgestellt.