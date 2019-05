Ruhe steht auf der Wunschliste

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ruhe, Blumen, ein gutes Frühstück, ihre Lieblingspralinen und Zeit mit der Familie – all das zählt Nancy Ritter mit Blick auf den bevorstehenden Muttertag auf. Das mit der Ruhe scheint angesichts von Amély, die am Karfreitag zur Welt kam, und ihren vier Brüdern Wunschdenken zu sein.

Würde die Kleine in ihrem Bettchen mitten im Wohnzimmer nicht friedlich schlafen und auch Papa Andrej Kolew nicht einen solch entspannten Eindruck machen. Das mit der Ruhe sei richtig. "Wir sind diesmal alle viel entspannter", sagt Nancy Ritter und fügt hinzu, dass sie das Hebamme Simone Heyer zu verdanken haben.

Bisher zwei Hausgeburten

Die wiederum lobt die Eltern, aber Nancy Ritter schüttelt dabei den Kopf. "Simone hat mir den Glauben an mich als Frau zurückgegeben", sagt sie und verweist auf weniger gute Erfahrungen als Erstgebärende in einer Klinik. "Vieles, was ich bei Simone vorher im Vorbereitungskurs gelernt hatte, durfte ich dort nicht anwenden. Wir haben uns damals einfach nicht gut betreut gefühlt." Amély dagegen ist zu Hause auf die Welt gekommen.

Simone Heyer hat sich bereits vor acht Jahren entschieden, Frauen neben der Vorbereitung und Nachsorge nur noch bei außerklinischen Geburten zu begleiten. Amély sei das zweite Kind in Bad Freienwalde, das in diesem Jahr bei einer Hausgeburt auf die Welt gekommen ist, haben die Eltern im Einwohnermeldeamt erfahren.

Die Kleine hat bei diesem Hausbesuch kurz zuvor frische Windeln bekommen und ist gewogen worden. 3800 Gramm notiert Simone Heyer und Nancy Ritter fragt, ob sie ihrer Tochter, wenn der Sommer heiß wird, auch Wasser zum Trinken geben darf. "Wenn sie es mag", antwortet die Hebamme, sagt aber auch, dass sich Stillkinder erfahrungsgemäß dann nicht alle drei Stunden bemerkbar machen, sondern oft schon alle zwei Stunden an die Brust genommen werden wollen.

"Nicht zu warm anziehen", gibt sie Amélys Mutter einen weiteren Tipp für heiße Sommertage und rät bei beginnendem Fieber kurz darüber nachzudenken, wann das Kind das letzte Mal etwas zu trinken bekommen hat.

Doch zurück zum Muttertag. "Ich gehöre auf die Couch", sagt die gelernte Zahnarzthelferin und zahnmedizinische Prophylaxeassistentin. Schließlich sei sie noch im Wochenbett und höre auf ihre Hebamme. Die 39-Jährige hofft auf schönes Wetter, damit es mit Amély raus aufs Grundstück gehen kann. "Die Jungs spielen ja selbst bei Regen draußen Fußball", erzählt Andrej Kolew, der zurzeit noch im Urlaub ist.

"Das hat gut geklappt", sagt der 43-Jährige, der als Sozialversicherungsfachangestellter bei einer Krankenkasse tätig ist. "Meine Kollegen wussten Bescheid. Ich konnte mich ganz nach Amély richten." Für Sonntag kommt ihm Eisessen in den Sinn. Doch mit längeren Strecken zu Fuß hat Nancy Ritter noch Probleme. Da spiele der Beckenboden nicht mit, erklärt sie. "Dann hole ich uns etwas im Thermobehälter", hat Andrej Kolew schon eine Lösung parat.

Zwei Frauen in "Warteschleife"

Simone Heyer hofft unterdessen ebenfalls auf einen ruhigen Sonntag. Allerdings habe sie drei Frauen in der "Warteschleife" und steht bei Bedarf auch für weitere Hausbesuche zur Verfügung. "Ich habe nun mal Bereitschaft" Der Muttertag 2019 sei für sie aber etwas Besonderes. "Da hat meine Tochter Geburtstag." Linnéa sei am zweiten Maisonntag 2002 auf die Welt gekommen. Das war also auch ein doppelter Muttertag.

Weil Linnéa mit ihren beiden Geschwistern und ihrem Vater auf einem Firmenausflug ist, hofft die 45-Jährige, den Tag diesmal etwas ruhiger angehen zu lassen. "Ausschlafen wäre schön, auf das Frühstück im Bett muss ich ja verzichten." Und dann warte da noch die Abrechnung.