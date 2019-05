Rätsel um den Thälmann-Kopf

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Der Bronzekopf von Ernst Thälmann, der einst zu einem Denkmal im heutigen Schlosspark gehörte, wurde seit fast 20 Jahren in den USA vermutet. Dabei liegt die Büste mit dem Konterfei des KPD-Vorsitzenden in der Bildgießerei Seiler – seit kurz nach der Wende. Das ist erst jetzt herausgekommen.

Ekkehard Brühn, der Vorsitzende des Schöneicher Ortschronikfachbeirats, hat die Geschichte, die mehr als ein Rätsel bereithält, am Mittwochabend in Kurzform in der Gemeindevertretung erzählt. Bei einem Besuch der Bildgießerei hatte er im März von ihrem heutigen Chef, Thomas Seiler, erfahren, dass der Denkmal-Kopf, etwa 15 Kilogramm schwer, dort im Lager ist.

Sein Onkel Wolfgang, bestätigte Thomas Seiler am Freitag auf Nachfrage, habe erzählt, die Büste seinerzeit, kurz nach der Wende, gerettet zu haben. Denn 1990 wurde das Denkmal im heutigen Schlosspark – damals Thälmann-Park – beschädigt, die Schriftzüge stellte der Schöneicher Jürgen Rahne sicher. Sie liegen heute im Archiv in der Kultourkate.

Indes war um das Jahr 2000 bei der Gemeinde ein Schreiben eingegangen, in dem ein in den USA lebendes Emigranten-Ehepaar, Hildegard und Fritz von Waldenburg, sich dazu bekannten, den Thälmann-Kopf mit in die neue Heimat genommen zu haben, wo sie nun lebten. Der damalige Bürgermeister, Heinrich Jüttner, schrieb an das Ehepaar; am 28. Juli 2004 schrieb Hildegard von Waldenburg aus East Nassau im US-Bundesstaat New York an Jüttner zurück. Sie bestätigte abermals, "dass ich den guten Thälmann besitze". Sie schilderte sehr detailliert, wie sie, die einst die Aufbauschule im Schlosspark besucht hatte, dorthin zurückkehrte.

"Alles war verschwunden, selbst die hübschen Brücken zertrümmert, die sich über den kleinen Bach spannten. Das einzige was ich vorfand war die Büste auf dem, von den meisten Schöneichnern (sic) verfluchten Versammlungsplatz. (...) Ich habe wutentbrannt einen Stein an die Büste geworfen. Man konnte deutlich sehen, dass sie schon Steinwürfe hinter sich hatte. Es muss sie außerdem schon jemand lose geschraubt haben, denn plötzlich fiel sie vom Sockel. Und als sie so vor uns lag, fingen mein Mann und ich an doll zu lachen und sagten beide zur gleichen Zeit: den Burschen nehmen wir mit".

Jüttner verfolgte damals die Idee, den Kopf vielleicht selbst anlässlich einer USA-Reise abzuholen. Daraus wurde aber nichts, wie er am Freitag auf Nachfrage sagte, es habe auch keinen weiteren Kontakt gegeben. Hildegard von Waldenburg starb 2009, von ihrem Mann und Nachfahren ist nichts bekannt.

Der Thälmann-Kopf, sagt Thomas Seiler, wurde einst in der heutigen Bildgießerei hergestellt und der Gemeinde vom Staatlichen Kunsthandel – in dem das Familienunternehmen aufgegangen war – geschenkt. Dass der Verbleib der Büste jetzt bekannt wurde, sei Zufall. Brühn hatte einer Awo-Ortsgruppe über seine Tätigkeit berichtet, dabei auch die Büste erwähnt; zu den Zuhörern gehörte auch Thomas Seilers Mutter.

Wie aber ist die Geschichte der Hildegard von Waldenburg entstanden? Jüttner glaubt bis heute nicht, dass sie erfunden ist. "Vielleicht gab es ja zwei Abgüsse", überlegt er. Brühn hält das für unwahrscheinlich. Eine andere Möglichkeit: Die Büste, die Hildegard von Waldenburg hatte, war nicht von Thälmann.

In der Bildgießerei war Thomas Seiler seit einer Inventur vor etwa sechs Jahren bekannt, dass die Büste im Lager ist. Er wusste nicht, dass sie als verschollen galt – bis seine Mutter den Vortrag von Ekkehard Brühn hörte. Was tatsächlich geschehen sei, dass nämlich sein Onkel die Büste mitnahm, sagt Seiler und schmunzelt, "ist eigentlich ganz einfach".