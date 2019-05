Viel Lärm um Spree-Terrasse

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Den hässlichen Bauzaun kann Daniel Schuster nicht mehr sehen. "Das sieht nicht schön aus. Und für sie ist es besonders schade", sagt er und deutet auf seine drei Jahre alte Tochter. Beinahe täglich spazieren Vater und Tochter den Weg an der Spree entlang; die Holzterrasse müssen sie aussparen.

Bauzäune umschließen die Plattform von allen Seiten; seit August vergangenen Jahres ist sie wegen morscher Holzbohlen gesperrt. "Sie hat da gerne drauf gestanden und sich über die Aussicht gefreut", sagt Daniel Schuster über seine Tochter. Mehrfach habe er bei der Verwaltung nachgehakt, wann die Terrasse wieder freigegeben wird, sagt der Fürstenwalder.

Er ist nicht der einzige: "Es gibt viele Bürger, die nachfragen, wann die Plattform wieder geöffnet wird", bestätigt Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete der Stadt. Ginge es nach der Verwaltung, sagt Christfried Tschepe, würde die Holzterrasse noch in diesem Jahr saniert und womöglich schon im Herbst wieder zugänglich sein. Drei Varianten schlug der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung dem Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales am Donnerstag vor. Neben der Sanierung den Abriss der Plattform oder ihre Errichtung an einem neuen Standort.

Die einzig vernünftige Entscheidung in den Augen von Gisela Rößner ist der Rückbau: Nicht von Spaziergängern fühlt sich die Seniorin gestört; lärmende Jugendliche von Frühjahr bis Herbst und bis spät in die Nacht würden ihr und anderen Anwohnern seit 2006, als die Terrasse errichtet wurde, zu schaffen machen. 2007 nahmen sich Anwohner einen Anwalt, um gegen den Lärm vorzugehen. Die Plattform wurde vorübergehend gesperrt. "Die Lebensqualität sinkt durch diese Dauerbelastung", sagte sie im Ausschuss.

Im Schnitt einmal im Jahr, habe laut Verwaltung eine Abfrage bei der Polizei ergeben, werde diese wegen Ruhestörung zum Spreeufer gerufen. Es sei nicht im Sinne der Stadt, so Tschepe, wenn Angebote, die von der Mehrheit der Bevölkerung gerne genutzt werden, wegen einiger weniger Ruhestörer wegfielen. Das käme einer Kapitulation gleich, dem wolle er sich nicht hingeben, sagte Thomas Fischer (BFZ).

Er warb stattdessen dafür, das Ordnungsamt dort öfter kontrollieren zu lassen. Auch SPD, FDP und Linke und damit die deutliche Mehrheit der Abgeordneten ging mit diesem Vorschlag mit. Jürgen Teichmann (CDU) hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Terrasse abzureißen. "Wenn wir seit über zehn Jahren die Erkenntnis haben, dass es dort Konfliktpotenzial gibt, warum sollten wir sie dann wieder aufbauen", schloss sich Peter Apitz (Grüne) an.

Abriss teurer als Sanierung

Nicht nur die Plattform, das ganze Spreeufer werde genutzt und biete somit Konfliktpotenzial, präzisierte Tschepe: "Über 100 Menschen wenn es schön ist, die werden wir auch weiterhin haben". Was aus Sicht der Verwaltung noch für den Wiederaufbau spricht: Mit geschätzten 14 000 Euro wäre er deutlich günstiger als Rückbau (19 400 Euro) sowie Abriss und Wiederaufbau der Plattform an anderer Stelle (schätzungsweise 54 400 Euro).

Anwohner Bruno Milde stört sich allerdings gerade an der Nähe der Plattform, die nur 25 Meter von seinem Balkon entfernt sei. "Sie können sich das bei schönem Wetter ja abends mal anhören", forderte er die Ausschussmitglieder auf.