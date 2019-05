Höhepunkt: eine Saison Bezirksliga

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Sie gehörten nicht zu den ganz Großen im Frankfurter Fußball, aber die Liebe zu diesem Sport verbindet sie noch heute. So trafen sich rund 30 ehemalige Turbine-Kicker, um den 80. Geburtstag von Gerhard Tietz zu feiern.

1952 gegründet, spielte Turbine als Betriebssportgemeinschaft (BSG) der Energieversorgung in den 1960-er Jahren meist in der Stadtklasse bzw. Stadtliga. Die Gegner hießen Reichsbahn, Lehrer, Motor, Möbelwerke, Medizin, Betonwerk oder Dynamo. Zu Pressefesten der Zeitung "Neuer Tag" gab es die Vergleiche "Pille" kontra "Schminke", als Ärzte und Schauspieler des Kleist-Theaters gegeneinander spielten.

Höhepunkt für Turbine war der Aufstieg von der Bezirksklasse in die Bezirksliga im Jahr 1978. Der heute 60-jährige Gunnar Kuck erinnert sich noch gut. "Da mussten wir tüchtig Lehrgeld zahlen", erzählt der ehemalige Torhüter. Das lag natürlich vor allem an den starken Gegnern. Der FC Vorwärts, 1971 von Berlin an die Oder "verpflanzt", war 1978 aus der Oberliga in die DDR-Liga abgestiegen. Die zweiten Klub-Mannschaften durften in dieser Zeit nur in der Drittklassigkeit antreten. Gegen den FCV II verlor Turbine nur knapp, aber bei Dynamo Fürstenwalde (einst Dynamo Frankfurt) setzte es ein 0:12. "Dennoch wollte man mich abwerben, ich sollte hinter Gerd Pröger die Nummer Zwei in der Spreestadt werden", wundert sich Kuck, damals 20 Jahre jung, noch heute. Pröger ist derzeit Trainer bei Union Klosterfelde, einem Kontrahenten des 1. FC Frankfurt in der Brandenburgliga.

"Beim ‚großen Bruder‘ Turbine Finkenheerd spielten wir auf gutem Rasen, hier aber meist auf harten Plätzen wie Puschkinplatz, Damaschkeweg oder Buschmühle", sagt Horst Mahlow (81). Namen wie "Kalle" Grunst, Dr. Nessler, die Brüder Merk und Norbert Kluge nennt er als Turbine-Stützen. Und den Sportlehrer Harald Brokowski. Und natürlich Gerhard Tietz, den Energetiker-Fachmann mit viel Energie. "Das war unser Mann für alles, die gute Seele, Manager würde man heute sagen."

In den 80-er Jahren wich Turbine auf den Platz am Mittelweg aus, später nach Lossow. 2002 feierte man 50. Geburtstag im Stadion. Fünf Jahre später kam das Aus, wechselten die Spieler zum Polizei-Sportverein. "Das bedeutet aber nicht ‚aus den Augen, aus dem Sinn‘", bekräftigt der gebürtige Frankfurter und Jubilar Tietz. "Solche Treffs wird es geben, so lange wir krauchen können."