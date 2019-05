Hoffnung für die Stephanskirche

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Für die dringend sanierungsbedürftige Stephanskirche von Gartz gibt es einen Lichtblick. Mit ihrer Sanierung soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Doch der Geldbedarf ist enorm. Nun hat der Haushaltsausschuss des Bundestages Mittel für das Sonderprogramm des Denkmalschutzes freigegeben. Und Gartz bekommt davon etwas ab. Darüber informiert jetzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen: "Ich freue mich sehr, dass die Mittel für das Jahr 2019 freigegeben sind. In Uckermark und Barnim werden insgesamt fünf Projekte mit einer Gesamtsumme von rund 1,2 Millionen Euro gefördert."

Die Stephanskirche erhält 130 000 Euro. Doch notwendig sind 640 000 Euro. Pastor Hilmar Warnkross ringt seit Jahren um die Finanzierung. Er schreibt Förderanträge in alle Richtungen und freut sich, dass der Pommersche Evangelische Kirchenkreis, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und andere schon Gelder bewilligt haben. Auch EU-Fördermittel in Höhe von 480 000 Euro sind beantragt.

Und genau hier hat Pastor Warnkross Bedenken. "Es ist unklar, ob man die Fördermittel der EU mit dem Denkmalschutzprogramm des Bundes kombinieren kann. Es gibt rechtliche Bedingungen." Seine Freude über die130 000 Euro vom Bund ist deshalb verhalten.

Die Märkische Oderzeitung hat Jens Koeppen mit den Bedenken des Pastors konfrontiert. Der Bundestagsabgeordnete empfiehlt: "Nehmt das Geld. Es wird niemand von der europäischen Seite kommen und sagen, das passt nicht zusammen. Wenn der Bund einmal die Zusage gegeben hat, dann würde ich auf alle Fälle zugreifen. Das Bundesprogramm ist sehr flexibel und immer ein Einstieg, um auf Nachschlag zu hoffen." Der Bundestagsabgeordnete warnt, wenn die Kirchengemeinde das Geld nicht nehme, dann gehe es an den Bund zurück und fließe in ein anderes Denkmalvorhaben. Nun werden sich die Bauplaner des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises damit beschäftigen. Die Gartzer Kirchengemeinde ist eine der größten in der Uckermark. Die Gemeindeglieder wollen die Kirche gern für kulturelle und touristische Zwecke öffnen.