Gut 50 Gläubiger hoffen auf Geld

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Auf 120 000 Euro, sagt Holger Zabel, belaufen sich die offenen Forderungen seiner Firma gegenüber dem Stahlbauunternehmen Reuther. "Bei einem Jahresumsatz von 800 000 Euro können Sie sich vorstellen, was das bedeutet", ergänzt der Geschäftsführer der CTA Anlagenbau Dienstleistungs GmbH aus Fürstenwalde.

"Das ist ein Schock für uns", verdeutlicht er. Stahleinbauten für Windkrafttürme lieferte die Firma, die zur ÖTEC Group gehört. Löhne und Gehälter der 15 Mitarbeiter könnten nur noch gezahlt werden, weil sich die Firmen der Gruppe untereinander Kredit geben können. "Der muss zurückgezahlt werden", betont Zabel. Über das Verhalten der Reuther STC GmbH sei er enttäuscht. "Wir haben erst am 3. Mai, 16.25 Uhr, vom Insolvenzantrag erfahren", so Zabel. Da sei ein Teil der Forderungen schon überfällig gewesen.

Am 3. Mai stellte Reuther den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Auslöser der Krise ist die Insolvenz des Windanlagenbauers Senvion, einem der größten Auftraggeber des Fürstenwalder Stahlbauunternehmens. 15 Windtürme sollte Reuther Senvion liefern. Volumen: sieben Millionen Euro. Das Material ist gekauft, ein Turm geliefert, sagt Reuther-Geschäftsführer Finn Melgaard. Doch die Rechnungen würden nicht bezahlt.

Am 9. April hatte Senvion Insolvenz angemeldet. Seit 10. April habe er auf Anraten seiner Anwälte auch keine Rechnungen mehr bezahlt, sagt Melgaard. Nur, wenn das Nichtzahlen zu einem Produktionsstopp geführt hätte, seien Forderungen beglichen worden. "Ab Insolvenzantrag darf nichts mehr gezahlt werden, was vor dem Antrag geliefert wurde", bestätigt Oliver Damerius, Anwalt der Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff, die Reuther vertritt.

Um alle Gläubiger gleich zu behandeln, werde dazu geraten, bereits "vorsorglich nichts mehr zu zahlen", erklärt Damerius. "Wir haben versucht, eine Zwischenfinanzierung zu bekommen, da darf man dies auch nicht." Die Verhandlungen brachen ab. Insgesamt, so Damerius, warten mehr als 50 Gläubiger auf Geld von Reuther. Jedoch seien dies keine "alten Rechnungen", da das Unternehmen "eine exzellente Bonität" hatte. Am 1. August werde das Insolvenzverfahren eröffnet. Dann liege ein Insolvenzplan vor. Dieser regele u.a., welcher Gläubiger wie viel Geld erhalte. Professor Rolf Rattunde, vom Gericht als Sachwalter eingesetzt, überwacht das Verfahren.

Von einem Domino-Effekt spricht Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK). Mit zwei Firmen, die im Zuge der Reuther-Insolvenz in die Krise rutschten, stehe er in Kontakt. Eine weitere sei von Insolvenz bedroht. Die IHK bietet Beratung an. "Man kann versuchen, ein Konsolidierungsdarlehen der Investitionsbank des Landes zu bekommen", sagt Schülke Am Freitag gab es ein Gespräch zur Reuther-Insolvenz im Wirtschaftsministerium.

Auch die Stadt, für die das knapp 200 Mitarbeiter starke Unternehmen ein Wirtschaftsfaktor ist, kann in der Krise wenig helfen. Aufgabe der Stadt sei es, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die es Reuther ermöglichen, möglichst effektiv und kostengünstig zu produzieren, teilte Bürgermeister Matthias Rudolph auf MOZ-Anfrage mit. Dazu gehöre z. B. der Rückbau der Brücke Kupferlake. Dies würde Transportkosten sparen. Dazu muss die Stadt einen B-Plan aufstellen. "Wir sind dazu prinzipiell bereit", so Rudolph. Dies bedürfe der Zustimmung der Stadtverordneten.