Zu Fuß einen Darm erkunden

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein 20 Meter langes, dreieinhalb Meter breites und knapp drei Meter hohes Modell eines Darms kann man am Sonnabend im Spitzkrug Multi Center (SMC) erkunden und anfassen. Damit wollen AOK Nordost und die Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg Menschen auf die Möglichkeiten von Darmkrebsfrüherkennung hinweisen.

"Es ist eine gute Nachricht, dass über 90 Prozent aller Darmkrebsfälle verhindert oder geheilt werden können. Das gilt allerdings nur, wenn die Krankheit rechtzeitig entdeckt wird", sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij. Ärztliche Fachleute aus Klinikum und der Stadt Frankfurt informieren am Modell von 10 bis 17 Uhr über den Aufbau des Hochleistungsorgans, die Ursachen von Darmkrebs und über den Ablauf einer Darmspiegelung.

Das SMC ist die erste Station der Darmmodelltour durch Brandenburg. Als Frankfurter Gesundheitsbotschafter ist Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig im SMC zu Gast. Selbst erkrankte er mehrfach an Krebs: "Ich will dabei helfen, dass insbesondere die männlichen Gesundheitsmuffel die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen besser wahrnehmen. Das tun zurzeit noch viel zu wenige. Man fühlt sich stark und unverwundbar oder hat vielleicht auch Angst vor der Untersuchung. Das ist natürlich Quatsch, ich spreche da aus leidvoller Erfahrung. Daher meine Botschaft: Tut was, Jungs! Geht zur Vorsorge", fordert Jimmy Hartwig.