Flotte Rhythmen auf der Dreh-Orgel

Doris Steinkraus

Platkow (MOZ) Marita (71) und Erich (74) Cordes sind wieder mit ihrer Drehorgel unterwegs. Mehrmals im Jahr reisen sie aus Freiburg (Baden-Württemberg) an, bringen ihr Häuschen in Platkow in Ordnung und nutzen die Zeit für Auftritte. "Wir verbinden das immer", erzählt der 74-Jährige. So erlebten mehrere hundert Besucher des Tages der offenen Tür bei den Milchbauern van Damme das Duo. 180 Rollen haben sie im Gepäck, können bis zu 400 Lieder auf der 100 Jahre alten Orgel spielen. Ihren nächsten Auftritt haben sie am Herrentag beim Letschiner Eisenbahnverein.