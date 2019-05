Bernauer Voltigierer mit guter Position für EM

Xhoana Pura

Bernau Es war ein gelungener Test für die Junioren WM und Senioren EM der Voltigierer, die in drei Monaten ebenfalls in Ermelo ausgetragen wird. Das Duo Diana Harwardt und Peter Künne belegte bei starken internationaler Konkurrenz einen tollen dritten Platz.

Schmetterlings-Kür überzeugte

Diana Harwardt ging auch im Einzel Junioren ** an den Start auf Pferd Laulau. Nach der Pflicht landete die 18-Jährige auf Rang zehn von 31 Teilnehmern. Im selbstgeschneiderten Trikot präsentierte Diana anschließend ihre Schmetterlings-Kür und konnte mit Ausführungsnoten bis 8,6 das zweitbeste Kürergebnis der Damenkonkurrenz erreichen. Auch in der zweiten Kür am nächsten Tag überzeugte die Bernauerin. Mit der Note 8.152 war sie noch vor der amtierenden Europameisterin aus Köln. Am Ende belegte sie im Gesamtranking Platz fünf als zweitbeste Deutsche.

In der Pas-de-deux-Wertung starteten Diana und Peter, als amtierender Vizeeuropameister 2018 der Junioren, nun 2019 bei den Senioren – aufgrund ihrer Vorerfolge in der höchsten Kategorie.

Die beiden präsentierten ihr neues Kürthema "Worte zum Leben erwecken" den Richtern und dem Publikum. In der auffallend klassischen zweiminütigen Kür, dirigiert von Longenführer Hendrik Falk, galoppierte Pferd Laulau wie aus einem Guss, Diana und Peter turnten voller Hingabe. Das monatelange harte Training zahlte sich aus. Es gab eine Note von 8,094, viel Lob von den Mitstartern und beste Ausführungsnoten bis 9,2 In der Gesamtnote aus beiden Durchgängen erreichten die beiden eine 8,004. Diese Note ist außerordentlich wichtig, um eventuelle Nominierungschancen für die EM zu erhalten. Wohl wissend das auch aus dem Deutschen Lager die größten Konkurrenten kommen.

Einladung zum Elite-Turnier

Am Ende gab es für Peter und Diana Platz drei, verbunden mit einer persönlichen Einladung der Bundestrainerin an das gesamte Team zum Masterclass Turnier nach Wiesbaden. Das Elite-Turnier unter den internationalen Turnieren ist ein open Air Turnier zu Pfingsten vor dem Wiesbadener Schloss. Mit diesem Ritterschlag darf sich das Pas de Deux aus Bernau durch seine Gesamtleistung schon im ersten Seniorenjahr mit den Besten der Welt messen. Nun treffen sich alle Junioren zum Leistungsvergleich Ende Mai beim "Preis der Besten" in Warendorf wieder.