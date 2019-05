Und täglich grüßt der Mönch

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ora et labora. Bete und arbeite, heißt es bei den Mönchen. Und bei Eckhard Herrmann. Der Metallgestalter hat in seiner Werkstatt im Blechenhaus an einem Auftrag gearbeitet, bei dem er elf Mönche schuf. Und so manches Mal geflucht, gehofft, vielleicht sogar gebetet.

Es war sein bislang größter Auftrag. Anderthalb Jahre forderte das Projekt für eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern den Künstler. Elf Mönche, "das sind allein 110 Finger", macht der 69-Jährige die Dimension deutlich. Froh, jetzt – nach tausenden von Arbeitsstunden – kurz vor der Fertigstellung zu stehen. Denn am 18. Mai soll seine Arbeit in der Auftraggeberkommune, deren Namen er noch nicht verraten darf, eingeweiht, eröffnet werden.

Herrmann hatte 2017 den Wettbewerb der Gemeinde um eine besondere Form von Leitsystem gewonnen, hatte sich mit seinen Entwürfen durchgesetzt. Gleichwohl musste der Eberswalder Metallbildhauer im Entstehungsprozess seine Entwürfe auf Wunsch des Auftraggebers auch immer wieder anpassen. Was zu Verzögerungen geführt hat. Zwischen 200 und 400 Stunden habe er, je nach Komplexität und Feinheit, für einen kleinen Mönch gebraucht. Jeder ein Unikat, mit eigener Botschaft. Denn die Skulpturen, so die Idee, stellen jeweils die Beziehung zu einer Sehenswürdigkeit im Ort, in dem es einst ein Benediktiner- und später ein Zisterzienserkloster gab, her.

Am 18. Mai feierliche Eröffnung

Nach dem Motto "Das Größte zum Schluss" schuf Herrmann in den vergangenen Wochen, nach zehn kleinen Brüdern (jeder etwa einen Meter groß), eine große, leicht überlebensgroße Plastik. Dieser Mönch, so erzählt der Metallbildhauer, soll die Gäste im Ort willkommen heißen und verabschieden. Er stehe auf einem Floß. Herrmann setzt zu den letzten Handgriffen an, verschleift Schweißnähte, poliert die aus Kupfer getriebene Skulptur. Verbiegen, so sagt er, musste er sich trotz Vorgaben des Auftraggebers für die Arbeit nicht. Wer genau hinschaut, erkennt in jedem Kuttenträger den Herrmannschen Humor, ein Augenzwinkern.

Und was kommt nach dem Mönchsprojekt? Ein kurzes Durchschnaufen. Aber die nächste Arbeit wartet schon, liegt auf dem Werkstatt-Boden bereit. Sein Wandbild, das zu DDR-Zeiten den Kulturraum der "Hühnerfarm" Finowfurt zierte. Das Zeitdokument soll restauriert werden.