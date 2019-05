KKJR positioniert sich gegen Rechts

Thomas Berger

Strausberg/Seelow Der Wahlkampf in Märkisch-Oderland für die Europa- und Kommunalwahlen in wenigen Tagen am 26. Mai läuft auf Hochtouren, tritt nunmehr in seine heißeste, finale Phase. "Demokratiefeindlichkeit entgegentreten!" – mit diesem zentralen Satz über einem umfangreichen Positionspapier meldet sich in diesem Zusammenhang auch der Kreis- Kinder- und Jugendring öffentlich zu Wort.

"Jugendarbeit ist immer politisch! ... aber nicht parteipolitisch!", heißt es einleitend, und verwiesen wird ausdrücklich auf Paragraf 2 der eigenen Satzung, der den Zusammenschluss und seine Mitgliedsorganisationen dazu verpflichtet, "totalitären, nationalistischen, rassistischen und militaristischen Tendenzen entgegen zu wirken". Gerade durch die Trägerschaft des Netzwerks für Toleranz und Integration sehe man sich in ganz besonderer Verantwortung, sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern eben auch öffentlich vernehmbar für einen weltoffenen Landkreis und insbesondere die Belange benachteiligter Menschengruppen einzusetzen.

"Verrohung der Sprache"

In dieser Hinsicht gebe es im generellen politischen Diskurs und auch zugespitzt in Wahlkampfzeiten bei aller Notwendigkeit breiter demokratischer Auseinandersetzung und widerstreitender Ansichten bestimmte "rote Linien", die nicht überschritten werden dürften. Schon in seiner Mitgliederversammlung im Dezember hatte sich der KKJR deshalb klar gegen "rassistische und diskriminierende Äußerungen, die von rechter Seite offen artikuliert und in der Bevölkerung aufgegriffen werden", ausgesprochen. Mahnend wird dabei auch auf bestimmte Änderungen im grundsätzlichen Ton der Auseinandersetzung verwiesen, mit Besorgnis auf eine "Verrohung der Sprache zugunsten einer intoleranten und hasserfüllten Gesellschaft" hingewiesen, die man in dieser Form nicht akzeptieren könne: "Es darf keine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad geben, Politiker sind kein Jagdwild und Asylsuchende sind nicht als alimentierte Messer-Männer und Kopftuch-Mädchen zu bezeichnen", heißt es mit Verweis auf konkrete Beispiele.

Der zunehmenden "Feindbildpolitik" von rechter Seite insbesondere mit "Instrumentalisierung von Minderheiten" will der KKJR einen "sachlichen demokratischen Diskurs auf der Basis gegenseitigen Respekts" entgegensetzen. Auch vor unzulässiger und gefährlicher Verkürzung komplexer Zusammenhänge wird gewarnt.

Der KKJR, der gerade dieser Tage vor einem Jahr sein silbernes Jubiläum 25-jährigen Bestehens feierte, steht mit seinen Sorgen nicht allein. Ähnlich hatten sich bereits die Dachverbände auf Landes- und Bundesebene positioniert. Ensprechende Stellungnahmen sind auf der Internetseite des Kreis- Kinder- und Jugendrings unter der Internetadresse www.leben-in-mol.de ebenso nachzulesen wie der komplette Wortlaut des KKJR-Positionspapiers.