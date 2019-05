Eröffnung der Seniorenwoche

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Behinderten- und Seniorenbeauftragte und der Seniorenbeirat der Stadt eröffnen am Montag, den 17. Juni, die 26. Brandenburgische Seniorenwoche. An diesem Nachmittag sind alle Seniorinnen und Senioren um 15 Uhr zu einem "Kinotag wie damals" eingeladen. Gezeigt wird im Friedrich-Wolf-Theater der DEFA-Spielfilm "Nelken in Aspik" aus dem Jahr 1976, der zu den Sternstunden des DDR-Humors zählt. Darin glänzt Armin Mueller-Stahl als völlig untalentierter Werbezeichner Schmidt, der jedoch gewandt und weitschweifig reden kann. Die Geschichte um ihn kommt ins Rollen, nachdem er eine Stelle als Mitarbeiter der Hauptverwaltung antritt, in der er sich gar nicht wohl fühlt.

Damals lief der Film, in dem DDR-Persönlichkeiten des kulturellen Lebens karikiert werden, aus politischen Gründen nur für kurze Zeit in den Kinos. Vorbild für Regisseur Günter Reisch waren sowjetische exzentrische Komödien mit zum Teil absurd-überdrehtem Charakter. Neben Mueller-Stahl beweisen Schauspielgrößen wie Erik S. Klein, Herbert Köfer, Helga Göring, Winfried Glatzeder, Eberhard Cohrs und auch Sänger Reinhard Lakomy an diesem Nachmittag ihre komödiantische Ader und sorgen für einen laut lachenden Kinosaal. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Person. Karten sind ab sofort im Stadtteilbüro offis (am Busbahnhof) erhältlich, zu erreichen unter 03364 280840.

