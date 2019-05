Ort der Geschichte und Kultur

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Vor 100 Jahren entdeckte der Berliner Bankier Hugo Simon in einer Zeitungsanzeige ein Grundstücksangebot. Die Anzeige warb mit einem imposanten Ausflugslokal im Schweizer Stil, Tanzsaal, Taubenschlag und der Aussage, dass Wohn- und Wirtschaftsräume mit geringen Kosten umgebaut werden können. Hugo Simon verliebte sich sofort in das Areal. Auch wenn der damalige Gastwirt ihm vorjammerte, dass er wegen zu weniger Gäste von dem traumhaft gelegen Ausflugslokal kaum leben könne.

Historie war vielen unbekannt.

"Hugo Simon sah die Gelegenheit, hier in Seelow seine Idee von einem Mustergut zu verwirklichen", erklärt Marion Krüger, Vorsitzende des Vereins Schweizerhaus. Das Jubiläum ist für den Verein Anlass, sowohl in die ältere als auch die jüngere Geschichte zurückzublicken. Bei unzähligen Führungen haben Besucher von dieser Geschichte erfahren. Einer, die selbst alteingesessenen Seelowern bis zur Wende kaum bekannt war. "Hugo Simon entwickelte ein landwirtschaftliches Mustergut, in dem Natur, Kultur und soziale Gerechtigkeit im Einklang waren", weiß die Vereinsvorsitzende aus den vielen Recherchen. Viehzucht, Feldanbau, Obst- und Gemüsebau waren eingebettet in einen einzigartigen Landschaftspark mit Pergolen, Treppen aus Rüdersdorfer Kalkstein, Volieren mit exotischen Tieren, Brunnenanlagen und Kunstwerken." Denn Simon war auch ein großer Kunstliebhaber. Er ließ Figuren von Reneé Sintenis, August Gaul und Arthur Storch für sein Refugium in Seelow schaffen. Den berühmten Esel von Reneé Sintenis hat der Verein Dank vieler Spenden nachgießen lassen. Er hat seinen Platz im sanierten Schweizerhaus. Bekannte Künstler und Politiker waren in den Sommermonaten Simons Gäste, von Otto Braun über Alfred Döblin und Thomas Mann bis hin zu Max Pechstein. "Als führender Mäzen einer neuen Künstlergeneration und Mitglied der Ankaufkommission der Nationalgalerie hatte er großen Anteil an der Kunstszene", erinnert Krüger. "Für Hugo Simon verkörperte die Kultur die Kraft der positiven Erneuerung – völkerverbindend und humanistisch. Das war ebenso revolutionär und weltverändernd, wie seine Vorstellungen für das Mustergut."

Doch er konnte sein Werk nicht lange genießen. Als Jude musste er schon 1933 nach Frankreich emigrieren. Es begann ein langer Leidensweg für die Familie, deren Nachfahren über Jahrzehnte nichts von den deutschen Wurzeln wussten. Erst mit dem Urenkel Rafael Cardoso schließt sich wieder der Kreis. Der brasilianische Kunstprofessor und Autor ist mittlerweile ein guter Freund des Vereins.

Viele Menschen, Einrichtungen, Stiftungen und Verbände unterstützen den Verein, der mit Enthusiasmus das Areal revitalisiert und wieder erlebbar macht. Nicht nur bei Führungen, sondern auch durch Kulturveranstaltungen. Monatlich wird es in diesem Jahr eine geben. Zum Auftakt des Jubiläums-Jahres las der Autor Björn Kern aus Werbig aus seinem neuem Buch. Am 25. Mai findet von 13.30 bis 17 Uhr ein großes Fest der Kirchenmusik auf dem Areal statt. Schon am 19. Mai sind Interessierte ab 11 Uhr zum Museumstag eingeladen. Und vielleicht selbst Mitstreiter zu werden im Bemühen, das Kleinod weiter zu entwickeln.

Info:www.heimatverein-seelow.de