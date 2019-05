50 000 Kilometer für den Weltfrieden

Annika Funk

Strausberg (MOZ) Stefan Horvath, Weltfriedenswanderer, ist auf der Durchreise und hat nach etwa 50 000 Kilometern Halt in Strausberg gemacht. "Ich liebe Strausberg, früher war ich hier auch im See baden", sagt der 60-Jährige, der seit 1989 auf den Landstraßen unterwegs ist und für eine bessere Zukunft, Toleranz und gegen rechts die Welt durchquert.

Horvath finanziert sich durch Sponsoren, die auf ihn und seine Projekte aufmerksam geworden sind. "Ich möchte etwas haben, möchte aber auch etwas zurückgeben", betont der Wiener.

In Österreich hat er alles hinter sich gelassen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Er sammelt Geld und Sachspenden für Bedürftige, organisiert Hilfskonvois und unterstützt unter anderem Frank Zander bei seinem Weihnachtsfest für Obdachlose im Berliner Hotel Estrel.

Das Traurigste, das er auf seiner Reise bislang erlebt hat, seien der Krieg in Bosnien sowie Hunger in Ruanda gewesen. Außerdem sammelte er medizinische Ausrüstung für Haiti nach dem Erdbeben. Doch auch die Kinderarmut in Deutschland bewegt ihn. Daher läuft er weiter, als Botschafter für den Frieden, auch wenn die Gesundheit nicht immer mitspielt. Als Nächstes nach Berlin, dann nach Hamburg.

Sein Traum jedoch ist es, nach Norwegen zu gehen und ein Buch zu schreiben. "Ich kann zwar helfen, aber nicht die Welt retten. Da müssen andere auch etwas tun", betont Horvath.