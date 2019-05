Riesiges Windrad bei Müllrose geplant

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Ein Investor aus Mecklenburg-Vorpommern plant nahe dem Müllroser Ortsteil Dubrow die Errichtung eines riesigen Windrades. Das Windrad wird laut den Planungen inklusive Rotor eine Gesamthöhe von 230 Metern haben. Allein das Grundgerüst, der sogenannte Turm, wird 160 Meter (Nabenhöhe) hoch sein. Zum Vergleich: Der Frankfurter Oderturm ist 89 Meter hoch. Der dreiflügelige Rotor wird einen Durchmesser von 140 Metern haben.

Investor ist die Windmüllerei Biegen GmbH & Co. KG aus Jürgenshagen, einem zwischen Ros­tock und Wismar gelegenen Ort. Das Windrad soll laut den Planungen Teil des Windparks Biegen sein, soll aber auf einer Fläche errichtet werden, die Teil der Gemarkung Müllrose ist. Diese Fläche befindet sich nördlich von Dubrow in der Flur 18, Flurstück 21. In Biegen und Umgebung wehren sich die Einwohner seit langem gegen den Bau des geplanten Windparks.

Auch in Müllrose ist der Widerstand programmiert. Der Investor braucht die Zustimmung der Stadt beziehungsweise des Amtes Schlaubetal, da die Zuwegung zu der Fläche für die Errichtung des Riesen-Windrades nur über das Gebiet der Stadt Müllrose erfolgen kann. Amtsdirektor Matthias Vogel erklärte auf Anfrage: "Das ist ein laufendes Verfahren. Die Stadt Müllrose hat sich grundsätzlich gegen die Errichtung von Windrädern ausgesprochen. Uns liegt in keiner Weise eine Genehmigung seitens der entsprechenden Behörden für die Errichtung von Windrädern in der Gemarkung Müllrose vor."

Der Genehmigungsantrag des Investors und alle dazugehörigen Unterlagen werden vom 15. Mai bis zum 14. Juni im Bauamt der Amtsverwaltung Schlaubetal zur Einsichtnahme ausgelegt. Einwendungen können schriftlich bis zum 15. Juli beim Landesumweltamt eingereicht werden. Ein Erörterungstermin ist für den 27. August, 10 Uhr, im Forstsaal Müllrose vorgesehen.