Warten auf die Infrastruktur

Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem deutsch-polnischen Bahngipfel Mitte dieser Woche in Breslau ist Bahnchef Richard Lutz zuversichtlich, dass sich die Schienenverbindung zwischen Deutschland und Polen verbessern wird.

Die unterschiedlichen Strom-, Leit- und Sicherungssysteme seien nicht allein Schuld daran, dass es schleppender als nach Westeuropa vorangeht. "Dass wir in Richtung Osteuropa noch nicht so gut sind, liegt vor allem auch daran, dass die Grenzen noch nicht so lange offen sind", begründete Lutz am Donnerstag in Berlin gegenüber dieser Zeitung und nannte als eine Verbesserung die auf dem Gipfel erzielte Übereinkunft, ab Ende 2020 wieder mehr Eurocity-Züge von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Breslau fahren zu lassen.

Die Bereitschaft sei auf beiden Seiten bekundet worden, die Infrastruktur auszubauen, damit Logistik, Verkehr und Mobilität auch grenzüberschreitend stattfinden könne. Das aber dauere. "Wenn wir uns das heute wünschen und morgen beschließen, dann haben wir es längst noch nicht übermorgen", bat Lutz um Verständnis und verwies darauf, dass die Deutsche Bahn mit ihrem Fernverkehr schon jetzt mehr als 150 europäische Städte erreicht.

Zwei Wochen vor der Europawahl lässt die Deutsche Bahn den Berliner Hauptbahnhof in den Farben Blau und Gold – denen der Europäischen Union – erstrahlen. "Wir bei der DB sind Teil der europäischen Eisenbahnerfamilie", betont Lutz. Allein im Schienengüterverkehr sei die Deutsche Bahn in 17 europäischen Ländern unterwegs, 60 Prozent der Verkehre seien grenzüberschreitend.