Milla siegt gegen Svea

Karl-Heinz Merz

Spremberg Die PSV-Judo-Mädchen belegten bei den Titelkämpfen in Spremberg die Plätze 2 und 3. In ihrer Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm bestritten sie jeweils drei Kämpfe, das vereins-interne Duell gewann Milla Haase gegen Svea Fürst – und damit die Silbermedaille. Beide können noch mindestens ein Jahr in der Altersklasse U 11 antreten. Gold ging an Liwia Seifert vom KSC Strausberg. Im Bezirk Ost hat der Landesverband die Vereine der Kreisunion 2 und 4 vereint, 1 und 3 bilden den Bezirk West.

Bei den Jungen stand Moritz Kosserow für den PSV Fürstenwalde in Spremberg in der Klasse bis 31 Kilo auf der Tatami. Immerhin 13 Judoka waren hier am Start, so dass in zwei Pools a zwei Gruppen gekämpft wurde. Moritz bekam es als Neuling mit höher graduierten Gegnern zu tun, deren technischer Überlegenheit er sich in seinen zwei Duellen beugen musste. Ein Wettkampf, in dem er aber wichtige Erfahrungen sammeln konnte.

Für die Schützlinge von René Kapischke und Karl-Heinz Merz steht am 26. Mai noch der Stadtwerke-Pokal in Strausberg an, ehe der Judo-Nachwuchs in die Sommer-Trainingspause geht.