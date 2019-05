Gilde sieht sich in der Pflicht

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Unabhängige Wählerbündnis Eberswalde weist in einer Pressemitteilung vorsorglich schon darauf hin, dass der 2012 durch einen Mehrheitsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung in Kraft getretene Vertrag mit der Deutschen Marktgilde frühestmöglich zum 31. März kommenden Jahres aufgekündigt werden kann. "Es bleibt zu hoffen, dass die große Unzufriedenheit der langjährig mit hoher Sozial- sowie Sach- und Fachkompetenz tätigen Markthändler nicht zu unerfreulichen Konsequenzen führt, die dann zu Lasten der treuen Kundschaft gehen würden", warnt der Fraktionsvorsitzende Carsten Zinn vor einer Kündigungswelle.

Gespräch in der Verwaltung

Doch so weit ist es noch nicht. Der Unmut der Händlerschaft hatte sich an der Gebührenpolitik der Gilde entzündet, die seit Anfang dieses Jahres auch auf dem Markt im Eberswalder Zentrum, der dienstags und freitags abgehalten wird, deutliche Unterschiede zwischen Tages- und Vertragshändlern macht. Auch seien die Marketingaktivitäten des Betreibers zu gering.

"Wir nehmen die Beschwerden aus der Händlerschaft sehr ernst", sagt Sebastian Stahl, der als in Berlin ansässiger Niederlassungsleiter der Gilde von Cottbus bis zur Ostsee-Küste in 16 Kommunen Wochenmärkte betreut. Anfang dieser Woche hat er sich wieder einmal in Eberswalde sehen lassen, mit einigen Händlern gesprochen und einen Termin im Rathaus wahrgenommen, zu dem ihn Maik Berendt, seit April Verwaltungsdezernent in Eberswalde, eingeladen hatte. "Wir haben uns verständigt, dass die Stadt über das Ergebnis unseres Gesprächs informiert", teilt Sebastian Stahl im Anschluss mit. Aus dem Rathaus kommt zum Ende der Woche eine kurze Stellungnahme, in der es heißt, die Gilde werde der Stadt noch in diesem Monat vor allem Vorschläge für ein verbessertes Marketing unterbreiten. "Dieses wird sodann in geeigneter Weise mit der Stadtverwaltung abgestimmt und zeitnah mit der Händlerschaft kommuniziert", teilt Felix Rödl, Sachbearbeiter im Bürgermeisterbereich, auf Anfrage mit.

Der Niederlassungsleiter betont, dass es keineswegs das Ziel der Gilde gewesen sei, die Händler stärker zur Kasse zu bitten. "Wir messen zwar die Flächen jetzt anders aus. Bei einem Verkaufswagen wird jetzt auch der Bereich veranschlagt, den die als Sonnen- oder Regenschutz genutzte Klappe in Anspruch nimmt. Dafür haben wir aber die Quadratmeterpreise gesenkt", betont Sebastian Stahl. Das gleiche Verfahren werde bereits seit dem vorigen Jahr auf dem Markt im brandenburgischen Viertel angewandt, der jeden Mittwoch stattfindet. Dort hätten die meisten Händler dies nach einem klärenden Gespräch akzeptiert.

Kundschaft erwartet Präsenz

Die Lunower Fleischerei Künkel ist sowohl im Brandenburgischen Viertel als auch im Zentrum präsent. "Im Großen und Ganzen kommen wir an beiden Standorten klar", sagt Verkäufer Christian Stein. Natürlich dürften die Standgebühren nicht stetig angehoben werden. Die Kunden würden Präsenz erwarten.

Auch Matthäus Schubert von der Gärtnerei in Grüntal nutzt die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit dem Niederlassungsleiter, will sich aber nicht mit ihm zusammen fotografieren lassen. "Das würde nach Friede, Freude, Eierkuchen aussehen", findet er.