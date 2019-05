Klares Bekenntnis

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Mit einem deutlichen Bekenntnis haben die Gemeindevertreter auf ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl der Schulentwicklungskonzeption, die auch den Bau einer weiterführenden Schule in Neuenhagen vorsieht, zugestimmt. Zuvor gab es Kritik an Bürgermeister Ansgar Scharnke (Die Parteilosen).

Der hatte die Gemeindevertreter informiert, dass es bisher zwei avisierte Termine mit dem Landrat gegeben habe zu den Themen weiterführende Schule, Erweiterung des Einstein-Gymnasiums und Ablöse für die Fallada-Grundschule, die der Erweiterung weichen muss. Der Termin am 2. Mai sei vom Landrat abgesagt worden. Den 10. Mai hatte der Landkreis vorgeschlagen. Da aber konnte Scharnke nicht, weil er bei der Kita-Olympiade in der Gartenstadthalle dabei sein wollte. Neuer Termin: 23. Mai. Mehrere Gemeindevertreter, u. a. Marianne Hitzges (SPD), äußerten ihr Unverständnis über diese Entscheidung. CDU-Fraktionschefin Corinna Fritzsche-Schnick bekannte, dass dieser Beschluss nicht mehr als eine Willensbekundung sei. "Wir peitschen eine Beschlussvorlage in einer Rasantheit durch, die wir dem Kreistag vorwerfen", sagte sie. Sie bezog sich damit auf die April-Kreistagssitzung, auf der Strausberg den Zuschlag für ein neues Gymnasium erhielt. Was ihr in der Schulentwicklungskonzeption fehlt, ist, dass sich die Gemeinde noch nicht mit dem Kreis ins Benehmen gesetzt hat, ob der überhaupt dem Bau einer weiterführenden Schule in Neuenhagen zustimmt. "So ist dies hier nichts weiter als Schaufensterpolitik. Das geht mir einfach zu schnell. Wir wissen, dass extreme Kosten auf uns zukommen. Wir hätten diesen Beschluss auch der nächsten Gemeindevertretersitzung überlassen können", sagte sie.

Die Kosten wurden auf Nachfrage von Wolfgang Winkler (Linke) benannt. Mit 20,7 Millionen Euro ist die neue Grundschule am Gruscheweg eingeplant. Sie wird voraussichtlich mehr kosten, erwähnte Scharnke in einem Nebensatz. Per Kredit, den Neuenhagen aufnehmen müsste, würde auch die weiterführende Schule finanziert werden. Über 80 bzw. 40 Jahre refinanziere der Kreis diesen dann, erläuterte Kämmerin Anja Hauche. Der Ersatzbau der Fallada-Grundschule wurde mit fünf Millionen Euro (ohne Sportanlagen) benannt. Den Rest soll der Kreis bezahlen. Denn Scharnke hat bereits öffentlich angekündigt, dass er 75 Prozent der Investitionskosten für den Ersatzneubau der Fallada-Grundschule vom Kreis haben wolle.

Zielführende Gespräche

Das wiederum bereitet zum Beispiel Georg Stockburger (B 90/Grüne) Bauchschmerzen. Der riet seinem Bürgermeister, zielführende Gespräche mit dem Kreis zu führen und nicht gleich mit Maximalforderungen anzutreten. Dem schlossen sich Arno Gassmann (Linke) und Corinna Fritzsche-Schnick an. Klaus Obendorf (CDU) mahnte, man solle sich bewusst sein, dass eine Planung dauert. Und Zeit sei das, was man nicht zurückbekäme. Jürgen Hitzges (SPD) riet, sich auf die Grundschulen zu konzentrieren. "Wenn wir die gebaut haben, können wir weiter denken."

Ein zweites Thema in Sachen Schulen war der Antrag der SPD, den Neuenhagener Kindern, die die IB-Oberschule besuchen, das Schulgeld zu erstatten. Dieser Antrag wurde deutlich abgelehnt.