Wunsch nach Fachärzten und besseren Busverbindungen

Jan-Henrik Hnida und Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sarah Melzer ist gerade von Fürstenwalde in den Frankfurter Süden gezogen. "Hier im HEP bekomme ich alles, was ich so brauche", erzählt die 32-Jährige mit ihrem kleinen Sohn an der Hand. Für die älteren Menschen wünscht sie sich mehr kleinere Läden und Barrierefreiheit, zum Beispiel durch mehr Niederflurbahnen mit ebenen Einstiegen. Oder dass die Taktung der Busse an der Birken-allee erhöht wird. "Freies Wlan in der ganzen Stadt wäre super", sagt Melzer. Das könnte auch wieder mehr junge Menschen nach Frankfurt locken.

Wo Probleme im Wahlkreis 1 in Mitte und im Süden der Stadt liegen und was die Menschen vor der Wahl bewegt, brachte der Stadtbote im Gespräch mit Bürgern und Lokalpolitikern in Erfahrung. Hedwigs Einkaufspark (HEP) ist dabei ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Die eher mäßige Busverbindung bemängelt Marlies Walter. "Hier wurde ja wieder ein Bus gestrichen", moniert die 66-Jährige. Jetzt fahre der Bus nur noch ein Mal pro Stunde. Und morgens fahre er erst ab neun Uhr. "Das ist gerade für uns Ältere ein Problem. Viele haben ja kein Auto." Walter kennt die Probleme der Senioren, ist sie doch im Vorstand des Seniorenverbands. Ebenso sei die ungewisse Zukunft des HEP belastend. "Wir wissen nicht, ob es vielleicht geschlossen wird", befürchtet sie.

In puncto Wohnen hat sie den Leerstand direkt vor der Nase. "In unserem Block stehen mehrere Wohnungen leer", hat die Seniorin beobachtet, die seit 38 Jahren im Mühlenweg lebt. Gerade Studenten seien doch auf der Suche nach Wohnungen. Abreißen sei als Lösung problematisch. "Viele können sich die modernisierten Wohnungen nicht mehr leisten."

Dort, wo Ronny Hinterschuster lebt, schreiten die Sanierungen voran, Leerstand gebe es nicht. Er hat einen anderen Wunsch: "Schön wäre es, wenn es das Altstadtfest wieder geben würde." Das vor gut zwei Jahren abgeschaffte Fest habe die Menschen aus dem Kiez zusammengebracht. Negativ fallen dem Familienvater dreckige Spielplätze in Neuberesinchen auf. "Die Geräte könnten sauberer und neuer sein", meint der 31-Jährige. Mit dem Vereinsangebot ist er jedoch zufrieden. Im Gegensatz zu Eisenhüttenstadt und Fürstenwald komme er in der Oderstadt mit Bus und Straßenbahn überall gut hin.

Freies Wlan reizvoll

Zum Thema Breitbandausbau fällt der junge Mann ein trockenes Urteil: "Deutschland ist ja eher eine Wlan-Wüste." Stadtweites, freies Wlan wäre vor allem für die jüngeren Frankfurter reizvoll.

Freitagvormittags geht Heidi Geschke gerne einkaufen. "Für uns Ältere wird hier nur wenig geboten", bemängelt die 74-Jährige. Sie würde sich gerne mehr in Sport- oder anderen Vereinen betätigen. Geschke lebt direkt am HEP, im Aurorahügel, in einer Einraumwohnung. Wenn sie dorthin durch den angrenzenden Park geht, fällt ihr der Wildwuchs auf. "Büsche und Bäume wuchern. Die müssen öfter beschnitten werden." Die Rentnerin kritisiert außerdem das Fehlen von Fachärzten. Allerdings: "Ich bin seit 23 Jahren bei meiner Hausärztin." HNO-Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal gebe es hingegen fast nicht.

Warten auf Aldi-Bau

Über die Infrastruktur und die ärztliche Versorgung durchs Klinikum können Helmut Dost aus Markendorf und seine Frau nicht meckern. Wohl aber über fehlende Einkaufsmöglichkeiten. "Wir hoffen auf den Aldi-Bau", sagt der 72-Jährige. Seit zwei Jahren werde darüber gesprochen – nun wünscht sich Dost endlich eine Umsetzung. Außerdem habe der Markendorfer keine Arztpraxen vor Ort, bemängelt er.

Des Themas Ortsteile hat sich auch die AfD angenommen. "Wir wollen den Bürgerhaushalt einstampfen. Und dafür die Ortsvorsteher mit mehr Budget ausstatten", erklärt Wilko Möller. So könnten beispielsweise die Spielplätze erneuert werden, meint der Spitzenkandidat für den Wahlkreis 1. Statt des "Rohrkrepierers" Bürgerbudget solle das Quartiersmanagement in Süd mehr gestärkt werden.

Auch die Innenstadt gehört zum Wahlkreis 1. Ihre Belebung und der Wohnungsausbau sind nach Meinung des FDP-Kandidaten Wolfgang Mücke Hauptprobleme im Wahlkreis. "Es geht darum, Wohnraum zu schaffen, auch für Studenten", sagt er. Die FDP setze sich dafür ein, Unternehmer zu unterstützen. Auch Sicherheit sei ein Thema im Zentrum. "Mein Auto ist vor fünf Jahren geklaut worden", so der pensionierte Kriminalbeamte.