Wenn das Wasser in der Leitung steht

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Henriette Bäßler vom Marie-Curie Gymnasium hat im Landeswettbewerb zweimal den zweiten Platz belegt. Am Freitag hatte sie ihre letzte Abiturprüfung.

Henriette hat schon öfter über ihr Forschungsgebiet Stagnationswasser gesprochen. Locker beantwortet sie die vielen Nachfragen. Entspannt kann die 17-jährige Schülerin am Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium auch sein. Gerade eben hat sie ihre letzte mündliche Abi-Prüfung absolviert. Eine Eins ist der Lohn für die viele Arbeit. "Ich bin ganz froh", sagt Henriette und lächelt. "Das war ein ganz schöner Stress." Ihre Abitur-Note weiß sie noch nicht. Aber sie sagt: "Ich kann mich nicht beklagen."

Fachlehrer Andreas Scheuermann ist stolz auf seine Schülerin, die zweimal den Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" gewonnen und beim Landeswettbewerb jetzt zum zweiten Mal den zweiten Platz belegt hat. Stagnationswasser ist seit 2017 ihr Thema, zunächst mit Mitschülerinnen und zuletzt alleine. Stagnationswasser ist das Wasser, das in den Leitungen steht – und davon nicht besser wird. Henriette durfte in diesem Jahr experimentelle Untersuchungen an der Trinkwasserversorgung öffentlicher Gebäude in Hohen Neuendorf vornehmen, vor allem an Schulen und den Rathaus-Gebäuden, nachdem sie zuvor das Wasser in ihrer eigenen Schule untersucht hatte. "Alle Gebäude erhalten das Wasser vom Wasserwerk Stolpe", so Henriette. "Und es kommt einwandfrei in den Häusern an." Sie hat durch Versuche aber Kupfer-, Blei- und Nickel-Ionen festgestellt. "Im alten Rathaus waren diese Werte überschritten, weil dort saniert wird und wenig Wasser fließt", erläutert sie. Mithilfe eines Wärmekastens, den Andreas Scheuermann mit Rotlichtlampe und Computer-Ventilator gebaut hat, wurden bei verschiedenen Temperaturen Bakterien nachgewiesen. Zur Präsentation gehören Makroaufnahmen von verschmutzten und verkalkten Wasserhahn-Perlatoren, die das Deutsche Museum in München ermöglicht hat.

Henriette hat nach ihrer aufwendigen Forschung Verbesserungsvorschläge: So sollten die Perlatoren regelmäßig gewechselt oder gereinigt werden. Auch Kaltwasserleitungen sollten isoliert sein, damit das Wasser kalt bleibt, denn dann wachsen keine Bakterien. Hilfreich seien zudem in öffentlichen Gebäuden elektrische Wasserhähne, weil so die Leitungen mit einem Programm nach dem Wochenende einfach kurz mal durchgespült werden können. Zunächst ein wenig Wasser ablaufen zu lassen, damit die Blei-Ionen aus dem Hahn gespült werden, sei ebenfalls möglich. In Privathaushalten trete dieses Problem nicht so auf, da die Leitungen viel kürzer sind.

Henriette möchte vielleicht Medizin studieren, aber auch ein medizinisch-biotechnisches Studium in Rostock ist in der engeren Wahl. An der Schule hinterlässt sie eine Lücke. Sie saß in der Schulkonferenz, arbeitete an der Schülerzeitung mit, hatte einen Teil der Organisation des English-Drama-Clubs übernommen. Im Orga-Team von "Wer besiegt Paul?" will sie bleiben, und beim Hyperion-Verein hilft sie zurzeit mit, das Musik-Open-Air am Wasserturm für das letzte Mai-Wochenende zu organisieren.