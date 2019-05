Holz ist nicht gleich Holz

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der erste Schreck ist deutlich größer als die tatsächliche Belastung. Juri zuckt reflexartig zurück, als ihm der große Holzpfosten, den Tischlermeister Christian Schulz zum Kippen bringt, entgegenfällt. Doch der Fünftklässler muss – anders als befürchtet – nur sehr wenig Kraft aufwenden, um das Kantholz aufzuhalten, denn: Es handelt sich um Balsaholz, und das ist beinahe federleicht. "Tja, es gibt sehr schweres und superleichtes Holz", erklärt Christian Schulz den fünf Schülern, die am Freitag in seine Möbeltischlerei gekommen sind, um am Tag des offenen Unternehmens mehr über das Tischlerhandwerk zu erfahren. Das Gewicht des Holzes ergebe sich aus dessen Dichte, lernen sie. Und natürlich hat ihr Gastgeber auch ein Stück sehr schweres Holz für sie – eines, das seiner großen Dichte wegen im Wasser sofort versinken würde: Aus Bongossi besteht der grobe Klotz, den Juri nun anheben darf. Und den der kräftige Junge nur mit sichtbarer Mühe nach oben hieven kann. Bongossi ist ein Tropenholz und gehört zur Gruppe der Eisenhölzer – jener Hölzer, die besonders hart sind und die eine sehr hohe Dichte haben.

Juri und seine Mitschüler Amelia, Lilly Sophie, Lina und Marc machen sich fleißig Notizen. Sie schreiben alles auf, was sie von Christian Schulz erfahren. Dass er in seiner Möbeltischlerei einen Meister, drei Gesellen und zwei Lehrlinge beschäftigt. Dass der Betrieb Möbel sowohl aus Massivholz als auch aus Plattenwerkstoffen fertigt. Dass nur die Holzreste verheizt, die Sägespäne aber gesammelt und weiterverwertet werden. Dass ein Holzstapel aus frisch geschlagenen Bäumen etwa drei Jahre lang lagern und abtrocknen muss. Und dass, wer Tischler werden möchte, auch in Mathematik, Physik und Chemie gute schulische Leistungen haben muss. All das notieren die fünf Schüler auf ihren Arbeitsblättern sowie auf Schreibblöcken, die sie zusammen mit Kugelschreibern vom Tischlermeister geschenkt bekommen haben. Denn diese Notizen brauchen sie demnächst für den Schulunterricht.

"So ein Tag des offenen Unternehmens ist besser als normaler Unterricht", erzählt Lilly Sophie später beim Mittagsimbiss. Nur das Wetter hätte besser sein können – auf dem Weg von Unternehmen zu Unternehmen sei auch sie ein bisschen nass geworden vom Regen. Bei drei Ausstellern hätten sie und ihre vier Mitschüler sich als Gruppe umgesehen, unter anderem auch beim Schulsanitätsdienst. "Der Besuch in der Möbeltischlerei war sehr interessant", sagt die Zehnjährige. "Was da alles passiert beim Bauen der Möbel und was an den Maschinen so alles passieren kann, das war sehr interessant. Herr Schulz hat uns das alles wirklich alles sehr gut erklärt."

Die Zehntklässler vom Praxislernen machen sich am Freitag keine Notizen. Brauchen sie auch nicht. Dafür stellen sie viele Fragen, schließlich steht für sie in einigen Wochen der Start der Berufsausbildung an. Sebastian Schenk zum Beispiel ist bei der Spie Versorgungstechnik GmbH (früher Bohlen & Doyen) besonders wissbegierig. Warum? "Ich möchte in dem Unternehmen eine Lehre zum Baumaschinisten machen", verrät er. Beworben habe er sich schon, es fehlten nur noch die ärztlichen Unterlagen. "Der Beruf interessiert mich sehr", betont er. Zurzeit ist Sebastian zwei Tage die Woche Praktikant bei Spie, im Rahmen eines dreimonatigen Praktikums. Und er ist optimistisch, dass es mit der Lehre dort klappen wird.

Informationen aus erster Hand

Etwa 50 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen nehmen am Freitag am 13. Tag des offenen Unternehmens in Müllrose teil. Initiiert worden ist dieser Tag für die Schüler der Grund- und Oberschule Müllrose einst von Ulrich Zimmer, Geschäftsführer des Bauunternehmens HTS GmbH. Auf seinem Betriebshof präsentieren sich viele der Partner aus Wirtschaft und Bildung. Längst nutzen auch Schüler der Grundschulen aus Groß Lindow und Fünfeichen diesen Tag dafür, um sich aus erster Hand über Ausbildungsmöglichkeiten heimischer Unternehmen zu informieren.