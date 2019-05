Wandlitzsee bleibt gefährlich

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Munitionssuche am Wandlitzsee wird sich mindestens bis zumAugust hinziehen. Mit etwas Hoffnung könne das Strandbad Wandlitzsee eventuell noch in diesem Jahr geöffnet werden, ließ am Freitag André Vogel, Technischer Einsatzleiter beim Munitionsbergungsdienst der Landespolizei, wissen. Traditionell schließt das Strandbad immer am 15. September.

Seit Wochenbeginn seien laut Vogel zwei Taucherteams im Einsatz, um den Seegrund nach Weltkriegsmunition abzusuchen. Damit könnten nun täglich 70 Quadratmeter Fläche bewältigt werden. Bislang schaffte ein Team zirka 30 Quadratmeter pro Tag. Die mathematische Hochrechnung dieser Zahlen führe laut Vogel zwangsläufig zum Ergebnis, dass vor August keinesfalls mit der Eröffnung des Strandbades zu rechnen sei. Wahrscheinlicher erscheint vielmehr, dass die Saison gelaufen ist. Von Anfang April an wurden bisher 15 Prozent der Badestelle abgesucht. Das gesamte zu untersuchende Areal beträgt 10 000 Quadratmeter. Zwar könne laut Vogel unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen der Badebetrieb bei gleichzeitiger Munitionssuche gestattet werden, aber dann müssten Abstände von 200 Meter eingehalten werden. "Es ist die Frage, wer dafür Verantwortung übernehmen würde", stellt Vogel in den Raum. Bisher wurden zwei Hand- und Gewehrgranaten, von denen eine nicht transportabel ist, sechs Gewehrpatronen, ein Waffenteil und eine Panzerfaust gefunden. Im Juni stehe eine geplante Sprengung bevor.

Gesucht werde zudem nach der Quelle der Munition. Dazu gab es am Donnerstag eine Bootsfahrt mit einem Seitenscanner. Gefunden wurde südlich der Jugendherberge auf Höhe Langer Grund eine verdächtige Stelle, die demnächst durch Taucher der Polizei in Augenschein genommen werden soll. Es besteht der Verdacht, nach Kriegsende könnten von einem Boot aus Waffen und Munition im See verklappt worden sein. Ein damals 14-jähriger Wandlitzer habe davon berichtet, so Vogel. Demnächst will sich die Polizei mit dem Augenzeugen treffen, um mehr zu erfahren.

Eingegangen wurde beim Pressegespräch auch auf die Strohmauer, die den Gästen des Ristorante alla Fontana komplett den Blick auf den See verstellt. Im Juli sei demnach denkbar, je nach Fortschritt der Suche, Teile der Mauer zu verschieben und damit wenigstens in Teilbereichen des Wintergartens den Blick auf den See freizugeben. Die Mauer sei aber weiterhin nötig, um bei "Detonationen die Splitter abzuhalten und die Gäste im Restaurant zu schützen".

Surfer-Gelände wird untersucht

Priorität habe bei der Munitionssuche zunächst der Strandbadbereich. Auch das Gelände der Surfschule bekommt Besuch von den Munitionstauchern, da diese Fläche einer öffentlichen Nutzung unterliege. "Privatpersonen mit Besitz im Uferbereich sind aufgerufen, über eine Kontrolle ihres Badebereiches nachzudenken", ließ die Wandlitzer Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat wissen.

Zudem betonte sie abermals die Gefahren, die von der Munition ausgehe. "Von daher kann ich nicht verstehen, dass die Segler gerade einen neuen Steg ins Wasser getrieben haben", teilte sie kopfschüttelnd mit. Die Kosten der gesamten Suchaktion bezifferte Vogel mit "minimal 500 000 Euro, eher mehr". Bei einem Jahresetat für die gesamte Munitionssuche im Land von sechs Millionen Euro werde damit klar, wie ernst das Land die Wandlitzer Situation nehme, versicherte der Polizist.