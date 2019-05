Seniorenbeirat kämpft gegen Vereinsamung im Alter

Marco Winkler

Velten (MOZ) Wolfgang Elbing bleibt Vorsitzender des im Jahr 2017 unter seiner Führung neu aufgestellten Veltener Seniorenbeirats. Das Ziel des Gremiums hat sich ebenfalls nicht verändert: vielfältige Angebote für die Ü60-Generation schaffen.

Wer in der Ofenstadt alt wird, muss nicht alleine sein: Es gibt immerhin elf Seniorengruppen mit mehr als 200 Mitgliedern. Wolfgang Elbing aber sagt: "Das reicht uns nicht." Der 74-Jährige will die Veltener, die nicht organisiert sind, erreichen. Die, die vor dem Fernseher sitzen und möglicherweise vereinsamen. Die, die sich nicht trauen. Die, die Bedenken vor einer Club-Bindung haben. "Das gibt es bei uns nicht, niemand muss Mitglied werden", so der ehemalige Verwaltungsangestellte, der seit sieben Jahren in Velten wohnt.

Doch die eigenen vier Wände sind bequem. Das weiß er. Senioren auf der Straße für die Freizeitangebote des Beirats begeistern? "Das funktioniert nicht." Er setzt auf persönliche Empfehlungen von Nachbarn – und auf Themenvielseitigkeit. Gerade die Nachmittage zur Patientenverfügung oder zum Pflegedienst seien beliebt. Im Oktober 2018 gab es zudem die Premiere für ein Sportfest. "Das wiederholen wir." Erstmals wird es Ende Mai, einen Tag vor der Kommunalwahl, einen Tanznachmittag geben.

Etwas schwierig sei jedoch die Anreise zum Bürgerhaus. Der Weg vom Bus zum Treffpunkt sei beschwerlich. Wolfgang Elbing setzt auf den neuen Seniorentreff in der Poststraße, der Ende Mai eingeweiht werden soll. "Er liegt zentral und der Bus hält direkt vor der Tür, das ist ideal."