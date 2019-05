Glücksgefühl auf dem Drahtesel

Bärbel Kraemer

Bad Belzig ( ) Im Oktober vergangenen Jahres rollten Fahrrad-Rikschas mit Senioren an Bord bereits einmal durch Bad Belzig. Am 14. und 15. Mai wird unter dem Motto "Radeln ohne Alter" wieder in die Pedalen getreten. Zugunsten von Senioren, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, selbst zu radeln.

Mehr noch. Der Seniorenbeirat der Stadt, allen voran Jürgen Gottschalk, plant in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Rikscha zu kaufen, damit das Ausflugsglücksgefühl auf dem Drahtesel dauerhaft in Bad Belzig angeboten werden kann. 6.000 Euro müssen für die Anschaffung eines solchen Gefährts eingeplant werden. Damit die Finanzierung gelingt, will man Fördermittel beantragen. "Es gibt aber auch schon einige Bad Belziger Bürger, die uns Unterstützung zugesichert haben", so Gottschalk. Er gehört ferner zu denen, die - so die Rikscha angeschafft ist - später auch selbst in die Pedalen treten will.

Geschulte Rikscha-Piloten aus Berlin haben bereits zugesagt, die hiesigen Neulinge auf dem Gefährt einzuweisen und anzulernen.

Zu den Unterstützern des Projekts gehört ferner Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Der Verwaltungschef hat die Schirmherrschaft übernommen.

"Die erste Tour für die Senioren im vergangenen Jahr fand sehr großen Anklang", so Gottschalk rückblickend. In dieser Folge entstand die Kooperation des Seniorenbeirats mit dem DRK. Von dort heißt es: "Mit einem Ausflug der Fahrrad-Rikscha besteht die Möglichkeit, auch mal wieder alt bekannte Orte in Bad Belzig zu besuchen, anzuschauen und dort zu verweilen. Das Projekt findet auch im Rahmen der Biografie- und Erinnerungsarbeit einen großen Stellenwert. Zum Geburtstag eine schöne Ausfahrt mit Kaffee, ein Eis oder ein Stück Kuchen dazu, vielleicht sogar ein Glas Wein. Mit diesen kleinen Dingen können wir die Ausfahrt unserer Seniorinnen und Senioren versüßen und sie zu einem besonderen Erlebnis werden lassen."

Die Rikscha Ausflugstage in der kommenden Woche werden am Dienstag um 10.00 Uhr vor der Tagespflegeeinrichtung des DRK in der Wiesenburger Straße 11 in Bad Belzig eröffnet. Der Bürgermeister wird vor Ort sein. Die speziellen Räder werden bereits am Tag zuvor von Berlin nach Bad Belzig überführt.

Unterstützer des Projekts, die sich gern sportlich betätigen und sich zu ehrenamtlichen Rikscha-Piloten weiterbilden lassen wollen, bittet Jürgen Gottschalk um Kontaktaufnahme unter der 033841/32691. Er nimmt auch Anmeldungen für Rikscha-Touren entgegen.

Wer spenden möchte, kann das Projekt ebenfalls unterstützen. Weitere Informationen dazu über Kathrin Wilhelm von der Tagespflege des DRK in der Wiesenburger Straße 11 (033841/896884). Spendenbelege können ausgestellt werden.