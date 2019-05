Bündnis fordert Masterplan fürs Bauen

Nina Jeglinski

Berlin (MOZ) Deutschland baut – viel zu wenig. Es baut zu teuer. Und zu weit draußen, dieser Meinung ist das Verbändebündnis Wohnungsbau und fordert einen "Masterplan für den sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau". Dem Bündnis gehören Gewerkschaften, Baustoffverbände, der Mieterbund und Immobilien- und Wohnungsunternehmen an.

Ein wichtiger Punkt dabei sei die Bereitstellung von neuem Bauland, hieß es auf einer Tagung in Berlin. Das Angebot an Grundstücken, die aktuell und in den kommenden Jahren auf den Markt kommen, werde zunehmend rarer. Es drohe hier sogar eine "Austrocknung des Marktes".

Der Verband präsentierte eine vom Prognos-Institut durchgeführte Studie. Demnach habe die teils drastische Verteuerung von Bauland die Lage auf Mietmärkten in großen deutschen Städten zusätzlich verschärft. Von 2011 bis 2017 verdoppelten sich demnach die durchschnittlichen Baulandpreise in den großen deutschen Städten. An den sogenannten A-Standorten – Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart – habe der Preis für Bauland im Jahr 2011 bei rund 600 Euro pro Quadratmeter gelegen, im Jahr 2017 bereits bei 1120 Euro. Im Durchschnitt aller Städte und Kommunen seien die Quadratmeterpreise in dem Zeitraum von 130 auf 170 Euro gestiegen.

Das Bündnis Wohnungsbau forderte die Bundesregierung dazu auf, dass mehr Sozialwohnungen und günstige Mietwohnungen gebaut würden. In dem Thema liege "ungeheurer sozialer Sprengstoff", hieß es. Derzeit würden nur ein Drittel der 80 000 Sozialwohnungen gebaut, die jährlich neu entstehen müssten. Die IG Bau forderte, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau von aktuell 1,5 Milliarden Euro auf sechs Milliarden Euro pro Jahr zu steigern.

Hinzu kommen müssten mindestens drei Milliarden Euro für den bezahlbaren Wohnungsbau pro Jahr, verlangte die Gewerkschaft. Bei den auch für Normalverdiener bezahlbaren Mietwohnungen seien nur 55 Prozent des Bedarfs gedeckt, sagte Robert Feier, Bundesvorsitzender der IG Bau.

Auch die Immobilienwirtschaft stellte Forderungen. Frank Vierkötter, Vizepräsident des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer, sprach sich dafür aus, die jährliche Abschreibungsquote auf Immobilien von derzeit zwei auf drei oder besser noch 3,33 Prozent zu erhöhen. Nach 30 Jahren sollten Neubauten komplett abgeschrieben sein, "das erhöht die Bereitschaft der Investoren mehr zu bauen", gab sich Vierkötter überzeugt.

Das Thema Enteignung von großen Wohnungsunternehmen, wie jetzt in Berlin angedacht, wurde erst auf Nachfrage der Journalisten behandelt. Die Runde war sich einig, dass Enteignungen kein Mittel zur Lösung der Wohnungsknappheit seien. Axel Gedaschko, Präsident beim Bundesverband der Wohnungs- und Immobilienunternehmer reagierte genervt: "In New York zucken Investoren zurück, wenn sie das E-Wort hören, die Debatte sollte so schnell wie möglich beendet werden", sagte er.