Bürgerbündnis bekommt Gegenwind für Forderung nach ortsnaher Umgehung

Wiebke Wollek

Nieder Neuendorf Mit Udo Buchholz (SPD) meldet sich erneut ein Kritiker der ortsnahen Umgehung in Nieder Neuendorf, welche die Fraktion Bürgerbündnis Hennigsdorf im Wahlprogramm aufführt, zu Wort.

Die Forderung sei nicht nur populistisch, sondern wäre bei Umsetzung ein Frevel an der Natur, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende am Freitag. In seiner Mitteilung bezeichnet Buchholz das Bürgerbündnis als "Totengräber des Naturschutzes". Bei einer ortsnahen Umgehungsstraße würde die Trasse mitten durch das Landschaftsschutzgebiet westlich entlang des Sportplatzes, der Grundschule und der Wohnblöcke verlaufen. "Die Motivation der Bewohner an der Dorfstraße muss man schon ernst nehmen", sagte Buchholz. Diese wünschten sich weniger Verkehr vor ihrer Haustür. "Wobei nicht verschwiegen werden darf, dass die neuen Bewohner, die erst vor zwei bis drei Jahren gebaut haben, natürlich von der Situation wussten." Buchholz hofft, dass Lösungsansätze zur Entlastung intensiv geprüft werden. Dazu gehöre auch das Vorhaben, die Geschwindigkeit auf ganzer Länge auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken. Die Freigabe der Brücke in Nieder Neuendorf am Freitag sei die Voraussetzung für notwendige Verkehrszählungen.