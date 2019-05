Parteilos gegen planlos

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit neuen Konzepten will Bert Kronenberg für frischen Wind in der Stadt Zehdenick sorgen. Bürgerbeteiligung hat für ihn Priorität.

Der Lieblingsplatz von Bürgermeister-Kandidat Bert Kronenberg? Ganz klar der Mühlenkolk. Was man daraus alles machen könnte? Erlebbarer machen, das auf jeden Fall, findet der studierte Landschaftsplaner. Schon im zarten Alter von fünf Jahren beschäftigte sich der gebürtige Krefelder im Garten seiner Eltern mit den Pflanzen. Er pflückte Blumen und steckte sie in die Erde, in der Hoffnung, dass sie anwachsen mögen. "Klar, dass das ein Misserfolg werden musste", sagt er heute mit einem Lachen. Doch die Begeisterung für Pflanzen hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Nach Abitur und Zivildienst in der Wuppertaler Jugendherberge bemühte sich Kronenberg um einen Studienplatz in seinem Lieblingsfach, was angesichts des Numerus-Clausus kein einfaches Unterfangen war. Er bewarb sich bei verschiedenen Universität und erhielt die Zusage aus Berlin, wo er 1981 sein Studium begann, das bis 1988 dauerte. "Die letzten Jahren waren aber mehr Arbeit als Studium", gibt er zu. Trotz eines Diploms war es anfänglich nicht so einfach, eine Anstellung zu finden. Mit Werkverträgen habe er sich die ersten zwei Jahren durchhangeln müssen und sehr bescheiden gelebt. Als die Mauer fiel, ergriff er die Chance und bewarb sich bei mehreren Landkreisen im Berliner Umland. "Die Oranienburger waren die schnellsten", sagt er, weshalb er sich für das Landratsamt entschied und dort von August 1990 an mehrere Jahre tätig war. Da er der Großstadt Berlin ohnehin ein wenig überdrüssig war, suchten er und sein Lebenspartner ein Haus in der Umgebung und wurden schnell fündig. "Später wollten wir aber richtig aufs Land. Und es musste ein Ort mit Bahnanschluss sein." So wurde Kronenberg auf den ehemaligen Kindergarten in Klein-Mutz aufmerksam. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erinnert er sich gerne. Der Hof war zwar kein Schnäppchen, aber in einem relativ guten Zustand. "Der Hof war grundsolide und sofort bewohnbar." 1997 wurde der Kaufvertrag unterschrieben und schon bald der Umzug vollzogen. Dieser ging einher mit einer beruflichen Veränderung. Durch die vielen Kontakte, die er während seiner Zeit im Landratsamt Oranienburg gesammelt hatte, wagte Kronenberg den Sprung in die Selbstständigkeit. Unter anderem gestaltete er zusammen mit einem anderen Büro den Landschaftsplan für die Stadt Oranienburg, aber auch die Stadt Zehdenick und andere Kommune gehörten bald zu seinen Auftraggebern, zumal er sein Tätigkeitsfeld noch auf die Objektgestaltung ausweitete und dadurch flexibler wurde. "Davon konnte man leben", war der Zugezogene zufrieden.

Erst vor acht Jahre änderte sich das. Bei der Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG) in Berlin fand er eine berufliche Herausforderung, wo er Flächen entwickelt, die sich für eine Bebauung eignen. So arbeite er mit Kommunen ebenso zusammen wie mit Planungsbüros im gesamten Land Brandenburg.

Nachdem Bert Kronenberg bereits von 2004 bis 2014 Ortsvorsteher von Klein-Mutz war, wurde er nach dem Rücktritt von Arno Dahlenburg des Öfteren gefragt, ob er nicht als Bürgermeister kandidieren möchte. Die Fragen konnte er schnell mit einem "Ja" beantworten, denn er ärgere sich schon langer über die Konzeptlosigkeit in der Stadtpolitik. "Man fängt etwas an, aber keiner weiß, wohin es führen soll." Als Beispiele nennt er den Festplatz und die Havelland-Grundschule. Diese Konzeptlosigkeit zu überwinden, dafür trete er an und setze dabei auf moderne Formen der Bürgerbeteiligung. Einen Bürgerhaushalt lehnt er ab, will stattdessen einen Bürger-Mitbestimmungshaushalt einführen, bei dem Bürger über einzelne Punkte ein Mitspracherecht erhalten sollen. Sogar eine Stelle für Bürgerbeteiligung möchte er in der Zehdenicker Verwaltung schaffen. In der Verwaltung selbst sieht er "hohen Verbesserungsbedarf". "Es ist ja auffällig, dass die Stadtverwaltung nicht das umsetzt, was die Stadtverordneten beschlossen haben", findet er. "Ich werde hingucken, woran das liegt", verspricht er Veränderungen.