Lieberoser haben die Wahl

Erstmals am Start: Petra Dreißig. Die Inhaberin des Café am Markt will die Stadt zum Hochzeitsmekka machen. © Foto: privat

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Bei der Kommunalwahl am 26. Mai haben die Wähler in Lieberose und den Ortsteilen die Wahl: Zwei tatkräftige und engagierte Frauen stehen als Bürgermeisterkandidatinnen bereit.

Kerstin Michelchen, amtierende Bürgermeisterin der Stadt Lieberose, kandidiert erneut für das Ehrenamt. Die 1960 in Cottbus geborene Lieberoserin hat den Posten im August 2016 von ihrer Vorgängerin Astrid Burisch übernommen. Kerstin Michelchen war zuvor drei Amtsperioden lang, von 1993 bis 2008, ehrenamtliches Oberhaupt der Schulenburgstadt. Die Mutter dreier Kinder ist seit 26 Jahren Abgeordnete im Lieberoser Stadtparlament und seit drei Wahlperioden Vorsitzende der Freien Liste Lieberose.

Radwege längst überfällig

Als Bürgermeisterin möchte sie sich besonders um die Infrastruktur in Lieberose und seinen Ortsteilen bemühen. Ganz oben auf ihrer Prioritätenliste steht der Anschluss Lieberoses an das Radwegnetz, der längst überfällig sei. Straßenbegleitende Radwege seien nicht nur wichtig, um den Tourismus als Arbeitgeber und Einnahmequelle zu stärken, sondern auch, um Gefahren für Leib und Leben von einheimischen Radfahrern auf den vielbefahrenen Bundesstraßen abzuwenden. Auch für den Abbau des Leerstandes in der historischen Altstadt möchte sie sich einsetzen. Vorbild sei die Wiederbelebung des Lindenhof-Ensembles, für die sie sich persönlich eingesetzt habe. Ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste der Kandidatin ist, den stadteigenen Forst vor vernichtenden Schäden zu schützen. "Der Stadtwald ist die Sparkasse der Stadt". Kerstin Michelchen verspricht, ihre Erfahrung und Schaffenskraft dazu zu nutzen, Lieberose in allen wichtigen Gremien, besonders auf Kreis- oder Amtsebene, mit klarer Stimme zu vertreten.

Mit Petra Dreißig gibt es eine weitere Bewerberin für das Amt der ehrenamtlichen Bürgermeisterin der Stadt Lieberose. Die 1975 in Guben Geborene lebt seit 2007 in Lieberose. Petra Dreißig hatte nach dem Abitur Steuer-Fachangestellte gelernt und anschließend ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Ihre wirtschaftlichen Kenntnisse nutzte die Mutter eines Kindes, um im Familienbetrieb, einer Großbäckerei, verschiedene Leitungspositionen zu übernehmen. Im Jahr 2014 machte sie sich mit dem Café am Markt selbstständig. Seitdem bekommt sie viel mit von den Sorgen und Nöten der Niederlausitzer Kleinstadt. "Lieberose könnte viel mehr aus sich machen!", ist sie überzeugt. Die Situation der Stadt vergleicht sie mit einem "Dornröschenschlaf". Und noch ein rosiges Bild zeichnet die 43-Jährige: Man müsse den blumigen Namen viel stärker für das Stadtmarketing einsetzen: "Liebe Rose, das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal!" Sie könne sich vorstellen, die Stadt als Hochzeitsort zu profilieren.

"Liebe Rose" als Marke nutzen

Um die Stadt bekannter zu machen, werde sie sich für eine zentrale Internetadresse stark machen, unter der alle Aktivitäten der Stadt und ihrer Vereine zusammengefasst sind. Petra Dreißig kündigt an, im Falle ihrer Wahl einen regelmäßigen Bürgerstammtisch zu etablieren. Außerdem möchte sie sich dafür einsetzen, den Jugendklub zu reaktivieren und Vereine bei der Sponsorensuche zu unterstützen. Und sie werde sich für eine Stärkung des Bürgersinns einsetzen: "Mehr Miteinander, das ist es, was Lieberose braucht!" Petra Dreißig kandidiert für das Bündnis Zukunft Lieberose.

Was Kerstin Michelchen und Petra Dreißig eint: Beide Bürgermeister-Kandidatinnen haben sich den Wiederaufbau der Dorfschule Goschen auf die Fahnen geschrieben.