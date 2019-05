Wut auf Baustelle wächst

Martin Risken

Marienthal (MOZ) Der Frust über die Baustelle in der Ortsdurchfahrt Marienthal wird zunehmend größer. Ab Montag geht gar nichts mehr.

Das ist alles andere als sicher", beklagt sich Daniela Hemp aus Marienthal über den unsicheren Schulweg, den ihre siebenjährige Tochter Hjördis jeden Morgen und jeden Nachmittag nehmen muss. Er führt mitten durch die Dauerbaustelle der Marienthaler Dorfstraße, wo der Trink- und Abwasserverband (TAV) Lindow-Gransee seit November 2017 vor allem Abwasserleitungen verlegen lässt.

Vorbei an rotierenden Baggern und wuselnden Arbeitern, die kaum Notiz von den Kindern nähmen und schon gar nicht ihre Arbeit kurz einstellen würden, um die Schulkinder gefahrlos vorbeigehen zu lassen, auch wenn der TAV anderes behaupte. Als schlechten Scherz empfindet Daniela Hemp die Situation an der Bushaltestelle vor der Gaststätte "Der Marienthaler". Weil die Straße vor der Haltestelle aufgerissen ist, können die Kinder dort nicht einsteigen, sondern müssen ein Stück weiter gehen und über Löcher balancierend in den Bus einsteigen.

Ganz extrem sei die Situation, seit Mitte April mit dem Straßenbau begonnen worden ist. Da gebe es jetzt jeden Tag eine neue Überraschung. Weil die Dorfstraße zwischen Kanalbrücke und Ortsausgang Richtung Tornow komplett dicht ist, geht dort tagsüber gar nichts mehr. Das bedeute zum Beispiel, dass sie, von der Arbeit aus Gransee kommend, ihre Tochter vom Hort in der Kita in Marienthal abholen und zu Fuß mir ihr rund einen Kilometer durch die Baustelle zur Wohnung laufen müssen. Nach 16 Uhr, wenn die Arbeiter Feierabend haben, müsse sie zurück zur Kita, um dort ihr Auto abzuholen. An größere Einkäufe sei tagsüber überhaupt nicht zu denken.

Viele Anlieger seien über den tatsächlichen Bauablauf nicht informiert worden, beklagt Daniela Hemp mangelnde Kommunikation durch den TAV und die beauftragten Bauunternehmen. Wer keine Zeitung abonniert habe, erfahre so gut wie nichts über den aktuellen Stand, bis auf ganz wenige Ausnahmen: In dieser Woche meldete sich die Eurovia mittels Flugblatt bei den Anwohnern. Ab Montag, 13. Mai, 7.30 Uhr, wird die ohnehin schon arg strapazierte Geduld der Anwohner auf eine weitere harte Probe gestellt, wenn die Straße unter absoluter Vollsperrung für drei Tage dicht bleibt, und zwar bis 15. Mai, 7 Uhr. Wer Marienthal in diesem Zeitraum mit dem Auto verlassen möchte, der wird aufgefordert, seine Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches abzustellen, und zwar vor der Kreuzung nach Burgwall und am Abzweig zur Trottheide. Extrem schwierig sei auch die Situation für die Senioren, die auf die Hilfe von Pflegediensten angewiesen sind, die teilweise bis zu dreimal täglich ihre Patienten aufsuchen müssen. "Die nehmen den Leuten das bisschen Selbstständigkeit, das ihnen geblieben ist, Hauptsache sie können bauen", empfindet Daniela Hemp die gesamte Situation als extrem belastend, nicht nur für sich und ihre Tochter, sondern auch für ihre Nachbarn. "Alle meckern zwar, aber keiner traut sich dagegen etwas zu unternehmen", beklagt Daniela Hemp. "Die Stadt Zehdenick fühlt sich auch nicht verantwortlich", sagt sie.

Dass die Bauarbeiter sich rücksichtslos gegenüber den Schulkindern verhalten würden, diesen Vorwurf weist Verbandsvorsteherin Anke Freitag aber entschieden zurück. "Meine Männer sind dahinter her, dass alle die Anweisungen einhalten", sagt sie. Wer anderes behaupte, sollte sich beim TAV mit Ort und Uhrzeit melden.

Den Vorwurf, dass die Anwohner nicht hinreichend über den Bauablauf und die damit verbundenen Einschränkungen informiert worden seien, weist Anke Freitag entschieden zurück. Es würden Handzettel verteilt und zudem in Zeitungsanzeigen rechtzeitig über anstehende Einschränkungen informiert. "Unser Bestreben ist und bleibt es, die Belastungen so gering wie möglich zu halten", erklärte die Verbandsvorsteherin. Gleichwohl könne sie die Verärgerung der Anwohner verstehen: "Nicht jeder ist begeistert von einer Baustelle vor seiner Tür. Aber eine Straße lässt sich nun mal nicht aus dem Helikopter heraus bauen." Gleichwohl sei es der Wunsch der Marienthaler gewesen, an die zentrale Abwasserversorgung angeschlossen zu werden. Hinzu komme, dass es dem TAV in Verhandlungen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen gelungen sei, dass sich dieser mit einem beträchtlichen Teil an den Kosten des Straßenneubaus beteiligt. Dass die Arbeiten nun länger dauern, habe eben mit diesem Straßenbau zu tun. Der TAV werde alles daran setzen, die Straße so schnell wie möglich fertigzustellen. Danach werde man sich um die Seitenbereiche kümmern, wo noch Tiefbauarbeiten ausgeführt werden müssten. "Da ist dann die Belastung nicht mehr so groß", versichert die Verbandsvorsteherin. Waldstraße und Seeweg sollen bis Ende Juni fertig werden.

