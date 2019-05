Wahl-O-Mat kann helfen

Sandra Euent

Havelland (MOZ) In zwei Wochen wird im Havelland gewählt. Neben Kommunalvertretungen wie Gemeinde- und Stadtverordnetenversammlungen und dem Kreistag wird zeitgleich am 26. Mai auch ein neues europäisches Parlament gewählt. 96 Sitze stehen Deutschland in der 705 Abgeordnete umfassenden europäischen Vertretung nach der Wahl zu. Um diese konkurrieren 41 Parteien und politische Vereinigungen.

Gewählt werden von den Wahlberechtigten die Parteien mit ihren festen Landes- bzw. Bundeslisten. Die Kandidaten erhalten abhängig von ihrer Listenplatzierung und dem Anteil der für die Partei abgegebenen Stimmen ihren Sitz im Europaparlament. Dabei gibt es keine Prozenthürde, sondern die 96 Sitze werden auf alle gewählten Parteien nach ihrem prozentualen Stimmanteil aufgeteilt. Laut Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) reichen etwa 0,5 Prozent der abgegebenen Stimmen, um einen Sitz im Parlament zu bekommen. So sind etwa bei der letzten Wahl 2014 der Kandidat der Satirepartei Die Partei, Martin Sonneborn, und Udo Voigt von der NPD zu Europaabgeordneten gewählt worden.

Bei 41 Parteien ist es natürlich schwierig, sich von allen ein Bild zu machen. Helfen kann beispielsweise die Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de), auf der für alle antretenden Parteien Kurzprofile hinterlegt sind - auch der Wahl-O-Mat ist dort zu finden.

Dieser bietet die Möglichkeit, mit der Beantwortung von 38 Fragen zu verschiedenen Europathemen die eigene Position mit der der Parteien zu vergleichen. Acht können dazu ausgewählt werden. Diese sind aber immer wieder veränderbar. Es ist auch möglich, sich am Ende ein PDF mit allen Positionen aller antretenden Parteien herunter zu laden.

Der Wahl-O-Mat versteht sich dabei als eine erste Entscheidungshilfe und gibt keine Wahlempfehlung ab. Eine Redaktion von 24 jungen Erwachsenen hatte im Vorfeld mit Hilfe von Experten und der Bundeszentrale für politische Bildung 81 Thesen erarbeitet, diese den Parteien zukommen lassen und anhand der Ergebnisse 38 Positionen ausgewählt, anhand derer sich die Parteien gut unterscheiden ließen. Der Wahl-O-Mat ist direkt via www.wahl-o-mat.de zu erreichen. Bis Mittwoch wurde er bereits mehr als 3 Millionen Mal genutzt.