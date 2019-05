Ein Neubau für über 20 Millionen Euro

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) 26 Monate Bauzeit, 26.235 Kubikmeter umbauter Raum, 4.419 Kubikmeter Beton, 615 Tonnen Stahl, 162.300 Meter Kabel, 1.300 Quadratmeter Fläche je Etage und Kosten in Höhe von 20,4 Millionen geplanten und ausgegebenen Euro - das sind die nackten Zahlen um das neu gebaute Laborgebäude Haus 11 am Städtischen Klinikum Brandenburg. Nutznießer des neuen Hauses, das als Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit tragenden Außenwänden umgesetzt ist, sind die klinikeigene Apotheke mit Reinraumbereich zu Herstellung von Medikamenten für Krebspatienten sowie weiteren Laboren zur Herstellung und Analyse weiterer Arzneimittel im Erdgeschoss, das komplette Institut für Pathologie mit Laboren, Arztzimmer und Büros zur Auswertung in der ersten Etage und die Medizinische Hochschule Brandenburg, die im zweiten Obergeschoss Forschungs- und Schulungsräume bekommen hat. Im Untergeschoss sind die Haustechnik und Lagerräume untergebracht. Fast 50 Firmen waren an der Fertigstellung des Hauses beteiligt, seit Januar ist es komplett bezogen und in Betrieb, zu Beginn dieser Woche wurde es - nachdem nun auch die Außenanlagen gestaltet sind - offiziell eingeweiht. Dabei erinnerte Klinikums-Geschäftsführerin Gabriele Wolter daran, wie es zu der Entscheidung kam, das Millionenprojekt in Angriff zu nehmen: Bei der Prüfung der klinikeigenen Apotheke wurde 2014 durch die entsprechende Behörde festgestellt, dass der Reinraum am alten Standort zu klein geworden war. Da ein Anbau nicht möglich war, drohte die Apotheke ihre Zulassung zu verlieren. Zusätzlich platzte die Pathologie am alten Standort aus allen Nähten - damit war auch das erste Obergeschoss geplant, mit der MHB gesellte sich Etage 2 dazu. Im Sommer 2015 ausgeschrieben, bekam der Brandenburger Architekt Uli Krieg den Zuschlag für die Generalplanung, am 28. November 2016 war der erste Spatenstich, Richtfest wurde am 8. September 2017 gefeiert. Dass sich die Investition für das Klinikum und seine Mitarbeiter gelohnt hat, zeigen zwei einfache Zahlen: Die Pathologie hat sich fast verdreifacht, die Apotheke ist doppelt so groß wie vorher.