SPD nominiert Dietmar Woidke als Spitzenkandidat

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische SPD wird mit Dietmar Woidke als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 1. September ziehen.

Auf einer Delegiertenkonferenz am Samstag in Potsdam erhielt er 82 Prozent der Stimmen. Von 114 Delegierten stimmten 94 für den Ministerpräsident, 14 gegen ihn und sechs enthielten sich der Stimme. Bei der letzten Landtagswahl 2014 war Woidke von der eigenen Partei noch mit einer Zustimmung von knapp 95 Prozent ins Rennen geschickt worden.

Der Lausitzer erklärte, dass seine Partei mit Stolz, Selbstbewusstsein und Grundfröhlichkeit raus zu den Brandenburgern gehen müsse. Es sei sicher, dass dieses Land auch weiterhin die SPD als Regierungspartei wünsche und am 1. September um 18.01 seine Partei vorn liegen werde.

Der Landesparteitag beschloss, dass sich die SPD um einen Ausstieg aus der Kohle vor 2038engagieren soll. Woidke hatte zuvor gewarnt, durch neue Ausstiegsdaten die Menschen in der Lausitz erneut zu verunsichern. Die Nachwuchsorganisation Juso hatte beantragt, die Jahreszahl 2030 als Ziel für den Kohleausstieg festzuschreiben. Darauf wurde jedoch verzichtet.

Zusammenhalt ist das Wichtigste für die brandenburgische SPD in den anstehenden Wahlkämpfen. So formulierte es der Landesvorsitzender Dietmar Woidke auf dem Parteitag am Samstag in Potsdam.

Brandenburg sei das Land im Ostdeutschland mit den besten Perspektiven. Diese Erfolge lasse man sich nicht wegdiskutieren und wolle die Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen, sagte Woidke. Auf die in den vergangenen Wochen heiß diskutierten Themen wie den geplanten Umzug des Wissenschaftsministeriums nach Cottbus und die Kritik am Aufbau einer Medizinerausbildung in Cottbus ging der Ministerpräsident nicht ein.Zuvor hatten die früheren sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck zu Geschlossenheit aufgerufen. Platzeck, sagte in einer Videobotschaft, dass sich die SPD immer, wenn es eng wurde, "um den Häuptling geschart habe".

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert griff die Linke an, die sich aus der Verantwortung stehle und so tue, als habe sie nicht den strittigen Umzug des Wissenschaftsministerium mitgetragen. CDU und Linker warf Schubert vor, miteinander zu flirten, wohl wissend, dass daraus nie eine tragfähige Koalition werden könne. Schubert verteidigte auch die Pläne seiner Partei, Regionalbeauftragte zu etalieren. Er nannte ausdrücklich die Oderregion, den Nordwesten und das Berliner Umland, die als Regionen gestärkt werden sollten.