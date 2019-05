Sicherheit für Radfahrer

MOZ

Beeskow (MOZ) Die Verkehrswacht Oderland und die Polizei informieren am Montag auf dem Beeskower Markt gemeinsam mit der Verkehrssicherheit Berlin-Brandenburg GmbH, was ist ein toter Winkel im Straßenverkehr ist, welche Gefahren dadurch drohen und wie man diesen begegnen kann. An praktischen Beispielen gibt es Tipps, wie sich besonders Radfahrer und Fußgänger verhalten sollten.

Besonders bei Lastkraftwagen und Bussen, aber auch beim Pkw sind nicht alle Bereiche neben und hinter dem Fahrzeug im Spiegel einsehbar. Fahrzeugführer haben durch Holme und hinter den Fahrzeugen eine eingeschränkte Sicht, eben den toten Winkel. Für Gefahren sorgt das vor allem bei Abbiegevorgängen.

Kombiniert wird die Verkehrsaktion mit einem Seh- und Hörtest, den das Optikgeschäft Zeitner parallel anbietet. Für mehr Schutz von Fahrrädern vor Diebstahl, bietet die Polizeiinspektion Oder-Spree eine Fahrradcodierung an. Ein Informationsstand für ihre Fragen und zum mitdiskutieren für mehr Verkehrssicherheit bieten Verkehrswacht und Polizei.

Der Verkehrsinfostand ist am Montag von 8 bis 14 Uhr auf dem Markt zu finden, der Seh- und Hörtest ist ab 9 Uhr möglich.