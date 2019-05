Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gegen einen Baum ist ein Mann in seinem Auto am Sonnabend in Eisenhüttenstadt gefahren.

Der Autofahrer war auf der Beeskower Straße unterwegs – kam aus Richtung Karl-Marx-Straße – und kam dann kurz vor der Lindenallee von der Fahrbahn ab. Der Notarzt kam per Rettungshubschrauber.

Laut Polizei soll der Fahrer aber nicht lebensgefährlich verletzt sein. Gegen 13.45 Uhr wurde das Fahrzeug dann abgeschleppt.