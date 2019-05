Feuerwehr erweist Ingo Pahl die letzte Ehre

Marco Winkler

Marwitz (MOZ) Ingo Pahl ist am Sonnabend in Marwitz beigesetzt worden. Er verstarb am 10. April im Alter von 70 Jahren nach kurzer Krankheit. Zahlreiche Feuerwehrkameraden erwiesen ihm die letzte Ehre und standen vor der Trauerhalle Spalier.

"Es ging ihm gut, er war voller Tatendrang", sagte Trauerredner Lutz Saalmann. Dann kam die Diagnose. "Er hatte keine Chance." Sechs Wochen und sechs Tage später verstarb der engagierte Marwitzer.

1948 in Berlin geboren, verbrachte Ingo Pahl seine Kindheit in Steglitz, wuchs behütet auf. Ein Sonntagskind. Er machte seinen Abschluss als Buchdrucker, arbeitete drei Jahre in der Schweiz. "Aber er wollte sich ausprobieren", sagte Lutz Saalmann über den Tatendrang von Ingo Pahl, der eine kleine Pension betrieb, als Tanklastfahrer und bei der ZDF-Hitparade arbeitete, den Motorradclub Nord gründete. In seiner Freizeit war er Chronist der Feuerwehr in Marwitz. Zuletzt zeichnete er für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisfeuerwehrverbandes zuständig. Er war die gute Seele der Kameraden. "Er war immer in Bewegung, kannte keinen Ruhestand."

Ingo Pahl hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und vier Enkel. Er sei ein stolzer Vater und Opa gewesen, so Lutz Saalmann. All seine Ämter und Funktionen übte er für seine Mitmenschen und auch für sich selbst aus. Er war gern unter Menschen. Mit dem Pilotenschein gönnte er sich Reisen durch Europa. Neben seiner Feuerwehr-Tätigkeit machte er sich in Oberhavel vor allem als leidenschaftlicher Fotograf einen Namen. Mit seiner Drohne begleitete er fast jedes Event. Auch unserer Zeitung stellte er seine oftmals überraschende Einblicke liefernden Luftaufnahmen zur Verfügung.

"Er war ein Macher", sagte Lutz Saalmann. "Ein Mann, der nach vorne schaute." Bis zuletzt habe er einen unbändigen Kampfeswillen gezeigt. Wie Ingo Pahls Sohn in einem Brief mitteilte, war das Credo seines Vaters: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Als Pilot, so sein Sohn, trat er nun seinen finalen Flug an, checkte alle Funktionen, trat hinters Steuer, startete den Motor – und hob ab.