Rathenow, Stadt an der Rata?

René Wernitz

Havelland (MOZ) Rhinow im Havelland und Dossow in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) haben eine Gemeinsamkeit: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rühren ihre Namen von den Gewässern her, an denen die Orte liegen. Das sind der Rhin und die Dosse. Mitunter wird durch Heimatgeschichtsforscher die Nachsilbe -ow im sprachlichen Ursprung als -aue gedeutet. So gesehen wäre auch Rhinow ein Ort, der sich an einer Rhinaue befindet. Doch so einfach geht das nicht mit der Namensherleitung. Schon bei der Havelstadt Rathenow käme man ins Schleudern.

Es gibt tatsächlich Versuche, auch dort eine Aue nahezulegen. Das Rath- im Ortsnamen könnte sich indes vom slawischen Rada herleiten, was die Glückliche bedeuten soll. Der stadthistorisch bewanderte Barde Paulus von Rotenaw (alias Dirk "Paule" Zimmermann) geht davon aus, dass die Silbe vom slawischen Rata herstammt, das soviel bedeutet, wie Fluss, der durch eine Wiese fließt. So äußerte er sich im BUGA-Juni 2015 gegenüber BRAWO. Hier ist offenbar die Havel gemeint.

Die Herleitung entspricht in Etwa dem, wie es Gergely Dankovszky in einem 1825 erschienenen Buch nahelegte. Titel: "Fragmente zur Geschichte der Völker ungarischer und slawischer Zunge" (Band 1). Der Autor war immerhin als Professor an der königlichen Akademie zu Pressburg (heute Bratislava/Slowakei) tätig.

Man sollte annehmen können, dass es in slawisch geprägten Ländern tatsächlich Fließgewässer gibt, die Rata oder Rada genannt wurden. Per Google-Recherche findet sich im Südosten Polens, kurz vor der Grenze zur Ukraine, ein Rada genannter Bach. An ihm liegt eine kleine Stadt namens Radymno. Rund 60 Kilometer nördlich gibt es eine Rata, die kurz vor der Grenze entspringt und in die Ukraine rüber fließt. An ihr liegt eine Rata genannte Ortschaft. Doch heißt der Fluss, der durch Rathenow fließt eben nicht Rata oder Rada, sondern Havel.

Kein Wunder also, dass Professor Dr. Manfred Niemeyer in seinem 2012 bei De Gruyter erschienenen Ortsnamenbuch zu einer völlig anderen Herleitung kommt. Von einem Fluss ist dort keine Rede. Für den an der Universität Greifswald tätigen Slawistiker ist Rathenow, aus dem Slawischen stammend, der "Ort eines Mannes namens Raten".

Das erklärt sich wohl daraus, dass die Nachsilbe -ow einen Besitz bzw. eine Herkunft anzeigen kann. Wenn beispielsweise im Russischen etwas zu einem Iwan gehört, dann fügt sich das zu Iwanow. In diese Richtung gedacht, hätten in Dossow und Rhinow einst Leute der Dosse bzw. des Rhins gelebt. In Rathenow ließe sich derweil orakeln, ob es dort nicht ebenso gewesen sein könnte. Nur dass ein Fluss namens Rata/Rada hier nicht bekannt ist.

Als Ortschaft wurde Rathenow 1216 erstmals erwähnt, das Stadtrecht wurde erst 1295 verliehen. Wie es damals hier aussah, lässt sich kaum erahnen. Ein Vorgängerbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche stand allerdings schon. Vielleicht gab es noch hölzerne Palisaden zum Schutz der Siedlung, vielleicht auch schon Mauern. Der Havelübergang war Teil einer West-Ost-Achse durch die noch junge Altstadt. Bekannt ist auch, dass es ein ganzes Stück weiter östlich ein Gut Rodenwalde gab, zu dem reichlich Wald gehörte. Die Rede ist von 7.000 Morgen - ein altes Flächenmaß. Der zum Gut gehörende Wald war etwa 1.750 Hektar groß.

1319 wurde das Gut der Stadt Rathenow durch den Markgrafen zum Geschenk gemacht. Es handelt sich um den Ursprung des Stadtforstes. Die Schenkung jährt sich im Juni 2019 zum 700. Mal. Sehr wahrscheinlich steht der Name Rodenwalde in Zusammenhang mit dem Rodewaldschen Luch. Das ist ein 130 Hektar großes Gebiet, das 1997 unter Naturschutz gestellt wurde.

Augenscheinlich befand sich dort einst ein Gewässer, dessen Verlandung bis heute andauert. Nun befindet sich dort ein Feuchtgebiet (Luch), in dem Bäume wachsen. Nicht ausgeschlossen, dass sich das Luch in einem vormals Rode, Roda oder Rota bzw. Rada oder Rata genannten Flüsschen oder See entwickelte. Eine Landkarte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigt nur, dass das Luchgebiet praktisch die östliche Verlängerung des Wolzensees darstellt.

Nach Westen hin entwässert der Körgraben, der auf dem Ausschnitt der sogenannten Schmettau-Karte mal schmaler, mal breiter dargestellt wird. Heute unterquert er in Rohren die Neustadt und mündet in den Stadtkanal. Vermutlich folgt der Körgraben einem einst natürlichen Wasserlauf, der im Norden der Altstadt in die Havel mündete.

Im Laufe des 13. Jahrhunderts dürfte der Stadtkanal gegraben worden sein, indem womöglich zunächst das bestehende Gewässer erweitert wurde und dann um den Kirchberg herum ein südlicher Durchstich zur Havel erfolgte. Erst dadurch entstand die Altstadtinsel - ein eindeutig nicht-slawisches Projekt. Indes steht im Buch "Das Havelland um Rathenow und Premnitz" (Böhlau-Verlag/2017), dass sich in der Altstadt slawische Kietze nachweisen ließen, "deren Entstehungszeit und Zuordnung unsicher sind".

Die Annahme ist freilich spekulativ, dass es einst ein natürliches Gewässer aus Richtung Wolzensee und Rode(n)wald(e) gegeben haben könnte. Eine Rata oder Rada ließe indes die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich eine vormals rein slawische Bevölkerung danach benannt haben könnte.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es in Thüringen einen kleinen Fluss gibt, der Roda heißt. Ein anderer in dem Bundesland wird Rode genannt. Bei der in Niederbayern entspringenden Rott war im 8. Jahrhundert noch von Rota die Rede. Es ist also auch denkbar, dass das Rath- im Ortsnamen von einer Rode, Roda oder Rota herrühren könnte, was dann eher deutsche Mundart nahelegen würde. Dazu zu forschen erübrigt sich aber ebenso, wenn man der Angabe in Prof. Niemeyers Buch folgt und meint, dass einst ein Mann namens Raten den Ortsnamen Rathenow inspirierte.