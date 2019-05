Zukunftslabor in der Galerie am Kietz

In der Galerie am Kietz: Kreative und Macher aus Schwedt überlegten, wie wir 2030 in dieser Stadt leben wollen. Sie hatten drei Diskussionsgruppen beziehungsweise Labore gebildet und ließen ihren Ideen freien Lauf. Sven Ketel (Mitte) hatte dieses Zukunftslabor angeregt. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) In welcher Zukunft wollen wir leben? Dieser Frage sind Leute aus der Schwedter Wirtschaft und Kultur in einer abendfüllenden Diskussion nachgegangen. Man hätte auch Spinn- und Streitstunde dazu sagen können. Angeregt hatte sie Informatiklehrer Sven Ketel von der Gesamt-schule Talsand. Er ist Initiator der Bürgerwerkstatt. Das sind jene Räume in der Schule, die voller Technik sind und allen Bastlern und Tüftlern offen stehen.

Netzwerk für Nachdenker

Im Gespräch mit Bürgermeister Jürgen Polzehl hatte Sven Ketel bedauert, dass es kein Netzwerk gibt, wo sich die Kreativen der Stadt treffen können. "Es gibt sie bereits, diese Netzwerke. Sie heißen Lionsclub, Rotary und IHK. Aber wo sich kreative Ehrenamtler treffen, das hatten wir bisher noch nicht und reagieren mit unserer heutigen Zukunftswerkstatt auf die Idee von Sven Ketel", wandte sich Jürgen Polzehl an die Teilnehmer des Abends. Zu ihnen gehörten Leute aus der Kinder- und Jugendarbeit, der Wirtschaft und Gastronomie, dem Verlagswesen und der Bildung.

Gaby Schweer ist Leiterin der Schwedter Volkshochschule und hat diese Veranstaltung mitorganisiert. Wie sie sagte, sollte dieser Abend Laboratmosphäre haben. Labor kommt von Arbeiten. Und gearbeitet wurde, bis sich die Köpfe erhitzten. Es gab engagierte Debatten über das, was Schwedt ausmacht, und das, was hier werden kann. "Unerwartetes ist kreativ und sowieso willkommen", gab Gabi Schweer das Motto der denkenden Laborarbeiter aus.

Jürgen Polzehl mahnte an, dafür zu sorgen, dass Schwedt zwischen den Metropolen Berlin und Stettin nicht vergessen werde. Die Stadt attraktiv für Fachkräfte zu machen, das gehe nur durch eine gute Infrastruktur für Familien und Kreative. Deshalb gingen die Teilnehmer auch der Frage nach, was Großstädter veranlasst, aufs Land zu ziehen.

Hochschullehrer Frederik Fischer als Gast gab den Diskutierenden mit auf den Weg: "Die Gemeinden müssen sich überlegen, welche Leute sie anlocken wollen und ob diese Leute nicht doch im Kopf Berliner bleiben oder aber sich in die Geschicke des Ortes einbringen. Der Großstädter braucht Anschluss auf dem Land."

Einfach leere Platten frei geben

Marco Mentag aus Berkholz ist so ein Kreativer. Er betreibt die Holzmanufaktur Krumme Dinger und sagt: "Ich bin in Schwedt aufgewachsen und Rückkehrer. Aber meine Familie hat es nicht geschafft, in Schwedt zu landen. Die Stadt hat keine Infrastruktur für Leute, die Platz zum Arbeiten brauchen und Krach machen." Seine Laborgruppe schrieb sich dieses Manko auf und Saskia Mundt, deren Wohnung von selbstgemalten Bildern überquillt, forderte: "Wir brauchen Lagermöglichkeiten für Leinwände und kooperative Werkstätten für Kreativhandwerker." Melanie Slowik vom Mädchentreff schlug vor: "Lasst uns einen leer stehenden Plattenbau als alternativen Wohnraum zur Verfügung stellen, wo man einfach mal machen kann." Und Saskia Mundt, die im Külzklub arbeitet, ergänzte: "Wir brauchen ein Café für junge Leute zwischen 20 und 40, die dann wieder andere junge Macher anlocken." André Nicke, Schauspieldirektor der Uckermärkischen Bühnen Schwedt schlug vor: "Wir müssen etwas aus dem schönen Rathaus Vierraden machen. Kunst kann das Bindeglied zur Verständigung zwischen Alteingesessenen und Zuzüglern sein." Der Bürgermeister und Philip Pozdorecz von der Stabsstelle Wirtschafts­förderung der Stadt hörten diese und viele andere Ideen mit Freude. Sven Ketel indes ließ nicht locker und forderte: "Wir sollten uns zu konkreten Themen von heute in einem halben Jahr wieder treffen." Die meisten Teilnehmer nahmen an diesem Abend die Handynummer neuer Bekannter mit.