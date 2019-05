Themen für den Arbeitszettel

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Etwa 130 Bürger sind am Mittwoch der Einladung der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in die Stadtpfarrkirche Müncheberg gefolgt. "Wen wählen und warum? Wir sprechen über das, was uns wirklich am Herzen liegt: wichtige soziale Themen für die Zukunft unserer Region", stand auf der Einladung zu der Informationsveranstaltung mit Kandidaten der Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerber für den Kreistag Märkisch-Oderland.

Das bislang einzige überparteiliche Forum vor der Wahl zum Kreistag nutzten auch alle Antretenden. So konnte Uwe Prinz vom Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Strausberg auf dem Podium Uwe Salzwedel (Linke), Frank Schütz (CDU), Burkhard Paetzold (Bü. 90/Grüne) und Falk Jahncke (AfD) begrüßen. Sie bestimmten als Abgeordnete in der gegenwärtigen Legislaturperiode die Politik im Kreistag schon mit.

Statements zu Programmzielen

Von Moderatorin Anne Baaske, Geschäftsführerin beim Awo-Landesverband Brandenburg, wurden aber auch jene mit den passenden Aussagen in Wahlprogrammen konfrontiert, die als Partei/Wählerbündnis im Kreistag vertreten waren, doch nicht immer schon selbst in diesem Gremium gesessen haben. Zu Arne Seemann (SPD), Heiko Krause (FDP), Melitta Schubert (Wählergruppe Pro Zukunft) und Bernd Schlieter (Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler) kam noch Patrick Hübner, der die Unabhängige und freie Wählergemeinschaft Pro Strausberg vertrat, die es 2015 nicht in den Kreistag geschafft hatte.

Alle ließen sich auf den Zahn fühlen, wie ernst es ihnen mit Daseinsfürsorge und Pflege für das ältere Klientel Märkisch-Oderlands ist, wie sich aus ihrer Sicht Qualität und Finanzierung in der Arbeit und Betreuung von Kindern und Jugendlichen vereinbaren lassen und wie angesichts klammer Kassen Fachkräfte für den sozialen Bereich gewonnen und gesichert werden könnten.

Nicht alles sei auf Ebene Kreistag lösbar, hieß es vielfach zum Thema Älterwerden in MOL, zumal Kreistagsabgeordnete auch nur ehrenamtlich tätig seien. Beispiele dafür, wie in dem Gremium indes an Stellschrauben gedreht werde, lieferte u. a. Uwe Salzwedel. Der Linken-Vertreter verwies auf Geld aus dem ­Kreisetat, das in eine barrierefreie Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn fließe.

Frank Schütz (CDU) brauchte nicht lange zu überlegen, als es hieß, dass der Landkreis mehr für qualifiziertes medizinisches Personal tun müsste. Der Landkreis sei Gesellschafter der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Gesellschafter der Strausberger Ausbildungsstätte für medizinisches Personal, der medizinischen Fachschule Neuruppin ... zählte er auf.

Heiko Krause (FDP) überlegte, als Anreiz zum Ansiedeln von Ärzten vielleicht eine Art Stipendium vom Landkreis zu geben oder sich als Modellregion für Telemedizin oder Medi-Mobil ins Gespräch zu bringen. Für seine Forderungen, kleine Kommunen auf dem Lande letztlich besser auszustatten, erhielt Falk Jahncke (AfD) deutlichen Beifall.

Publikumsfragen waren Prüfsteine für die Kandidatenriege. Betrafen sie doch Alltägliches in den Orten. Wie teuer das Leben ohne Schülerticket sei, wie es das in Berlin gibt, brachte eine Fredersdorfer Mutter von fünf Kindern zur Sprache. Auf den Zusammenhang Wirtschaft – Kita-Betreuung – Verkehr machte ein junger Unternehmer aufmerksam, denn Mitarbeiter müssten oft zeitiger als erwünscht Kinder aus der Einrichtung holen.

Eine Reichenbergerin berichtete von Riesenhürden, mit denen Ehrenamtliche des Fördervereins (jetzt Ortsgruppe im DRK-Kreisverband) bei der Etablierung ihres Gesundheitszentrums mit Arztpraxen, Kita und Wohnraum bisher zu kämpfen hatten.

Kritik an Verwaltungsdenken

Verwaltungsdenken sei viel zu oft auf den Einzelfall gerichtet, statt darüber hinaus auf ein Miteinander, erklärte sich das der Strausberger Patrick Hübner. Er empfahl, das unternehmerischer zu sehen, als Dienstleister, nicht als "Bestatter" von Vorhaben.

Nicht auf alles war an diesem Abend Antwort zu erhalten. Wichtig war indes am Ende der mehr als zweistündigen Veranstaltung die Frage danach, was die Kandidaten mitnehmen würden. Wie ein Packesel nehme sie viele Anstöße mit, sagte Melitta Schubert, und ähnlich wie Bernd Schlieter formulierten mehrere "bringen Sie Ihre Betroffenheit zu uns". An einem Stimmungsbarometer konnten die Forumsgäste am Ende den Kandidaten sogar Punkte geben.