Ein klassisches Wagnis

Neuzelle Wenn die Stimmung und das Wetter bei den Aufführungen der "Zauberflöte" so sind wie die Atmosphäre am Probenort Forsthaus "Schierenberg" war, dann wird die diesjährige Oper Oder-Spree sicherlich etwas Besonderes. Auch wenn Tilman Schladebach, Leiter Marketing und Kultur bei der Stiftung Stift Neuzelle, zugibt: "Ich habe erst einmal geschluckt, als ich hörte, dass es diesmal die große ‚Zauberflöte’ sein soll." Doch mit dem Gedanken freundete er sich schnell an, denn die Oper Oder-Spree ist immer andere Wege gegangen. "Wir brauchen nicht die Avantgarde im Landkreis zu spielen", betont Schladebach. "Aber wir können Akzente setzen, was Musiktheater angeht." Dann fügt er hinzu: "Die Oper Oder-Spree geht wieder ein Wagnis ein." So sei das bereits mit dem "Jedermann" im Vorjahr gewesen. Und das habe funktioniert. "Wir waren komplett ausverkauft." Das hofft Schladebach nun auch für Mozarts Klassiker.

Es wird keine "Zauberflöte" für ein großes Opernhaus, auch wenn das Stück von vorn bis hinten gespielt werde, wie Regisseurin Geertje Boeden versichert. "Es wird eine Herausforderung." Solisten übernehmen die Chor-Parts, Mozart wird nicht romantisiert und das Menschliche an den Figuren, ihre Vielschichtigkeit, in den Mittelpunkt gerückt. "Es wird ein anderes Klanggefühl, als man es kennt." Elf Sänger, ein Orchester, das ist alles. Tilman Schladebach bringt es so auf den Punkt: "Standard bekommen Sie woanders!"

Von diesem Konzept war auch Walter Ederer (1955-2019) überzeugt. "Er hat das alles mit auf den Weg gebracht", erinnert Tilman Schladebach an den langjährigen Stiftungschef und späteren Marketing-Direktor. Ederer hat seine Opern-Leidenschaft in Neuzelle gelebt, und seine Ideen leben weiter – auch wenn, wie der neue Kulturleiter mit Blick auf die Verantwortlichen sagt, nun ein Übergang stattfinde.

Die Zeit tickt weiter und das Musiktheaterfestival, zu dem neben der Oper auch der internationale Opernkurs gehört, entwickelt sich ebenfalls weiter. Das Konzept wurde erweitert, wie Arnold Bischinger, Leiter des Kulturamtes in Oder-Spree, betont. So gibt es erstmals auch eine "Kleine Zauberflöte", eine Opernproduktion für Kinder. "Wir wollen die Begeisterung weitertragen", sagt Lars Franke, der bei dieser Produktion für die Regie verantwortlich ist. Premiere wird die Mini-Flöte am 26. Mai in Beeskow haben.

Die Marke strahlt aus

Danach tourt das Projekt durch die Musikschulen des Landkreises, kommt nach Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Erkner. Frankfurt steht ebenfalls auf dem Plan. Die Zusammenarbeit mit der Kleiststadt soll wieder intensiviert werden, deshalb läuft die vom Kleist Forum produzierte Taschenoper "Lippen schweigen" auch im Rahmen der Oper Oder-Spree. Die mobile kleine "Zauberflöte, für die das Kinderkunstbuch von Till Sailer und Gertrud Zucker die Vorlage bildet, wird bis Herbst unterwegs sein. Die Marke "Oper Oder-Spree" strahlt somit länger ins Jahr hinein oder "bekommt dicke Backen, was den Zeitplan betrifft", wie Arnold Bischinger es ausdrückt.

Eine Oper auf dem Lande, und zwar jedes Jahr, ein Opernkurs, für den derzeit noch Bewerbungen eingehen, und nun noch eine Kinderoper, das lässt sich nur mit viel Leidenschaft und mit Geld realisieren. Die Eigenmittel der Stiftung und die Einnahmen würden nicht reichen. Die Sparkasse Oder-Spree hat das Besondere von Beginn an erkannt. Seit 1991 sind insgesamt 243.500 Euro in das Musiktheater-Festival geflossen. In diesem Jahr gibt es 15.500 Euro für die Oper Oder-Spree und 2500 Euro für die Kinderoper.