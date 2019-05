Vielfalt und Vielfältigkeit in der Familienkirche

red

Bad Belzig Seit Januar 2019 wird an jedem zweiten Sonntag des Monats die Familienkirche in Bad Belzig veranstaltet. Ein Gottesdienst, nicht nur für Kinder mit ihren Eltern, sondern auch für alle Erwachsenen, die sich gern in einer Gemeinde als Familie sehen. Menschen, die neugierig geworden sind über diese neue Form des Gottesdienstes, auch Gemeindeglieder, die jeden Sonntag im Gottesdienst dabei sind. Somit gibt es eine Vielfalt und Vielfältigkeit der Ansprüche und Erwartungen. Dadurch wird es immer wieder Veränderungen geben. Gemeinsam wird der Bibeltext erzählt und erlebt. Neue und bekannte Lieder - mit Klavier, Gitarre und vielleicht auch noch anderen Begleitungen - werden gesungen. Jeder kann und darf sich einbringen. Wie in einer immer wachsenden Familie eben. Die Gespräche beim Brunch sind sehr wertvoll und sind nicht mehr wegzudenken. Auf die Köstlichkeiten, die von den Besuchern selbst hergestellt werden, möchte sicher auch niemand mehr verzichten. "So freuen wir uns auch weiterhin auf Familienkirche in Bad Belzig", so Gemeindepädagogin Christina Zesche.

Achtung: In diesem Monat wird die Familienkirche erst am dritten Sonntag sein, also am 19. Mai um 10.00 Uhr. Im Juni wird es wegen der vielen Festgottesdienste keine Familienkirche geben und im Juli wieder der zweite Sonntag.