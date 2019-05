Demo für Radweg von Borgsdorf zum Bernsteinsee

Sophie Schade

Borgsdorf/Velten 30 Radfahrer demonstrierten am Sonnabend für eine sichere Anbindung von Borgsdorf zum Bernsteinsee in Velten. Der Anstoß zur Protestaktion per Rad kam von Nike Mosch, Mitglied der Grünen Jugend Oberhavel.

"Ich glaube, dass wesentlich mehr Jugendliche öfter zum Bernsteinsee fahren würden, wenn sie eine Möglichkeit hätten, sicher mit dem Rad hinzukommen", sagt die 15-Jährige. Im Moment sei die knapp fünf Kilometer lange Strecke über die Pinnower Chaussee viel zu gefährlich, denn Radler müssen die ohnehin schon schmale Landstraße nutzen. Wenn sie dabei von Autofahrern überholt werden, sei das oft nicht ungefährlich.

Jugendliche seien deshalb darauf angewiesen, dass ihre Eltern sie mit dem Auto zum Bernsteinsee fahren – eine umständliche wie klimaschädliche Lösung, so die Grünen.