Seifenkistenrennen im Motodrom Rathenow

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Am 29. Mai starten die ersten Seifenkisten beim ersten Seifenkistenrennen in der Kreisstadt. "Das wird unser Testlauf", freut sich sicher nicht nur der Schulleiter der Bürgel-Gesamtschule, Michael Hohmann. Ausgetragen wird das Rennen im Motodrom des MC Rathenow ab 9.00 Uhr.

Von einer Rampe aus starten je zwei Seifenkisten gegeneinander, die jeweiligen Sieger der insgesamt 14 Mannschaften treten nach den Vorläufen in weiteren Rennen solange gegeneinander an, bis das Team mit der schnellsten Kiste ermittelt ist. Einen Pokal soll es für die Siegermannschaft geben und auch Preise für weitere Mannschaften "Wer Preise stiften möchte für Sieger und Platzierte, kann sich gern bei uns an der Schule melden", sucht Hohmann Sponsoren.

Ohne Hilfe und Unterstützung wäre das Projekt kaum zu stemmen. Die Schule konnte Autohäuser der Stadt für den Bau der Seifenkisten gewinnen. 14 Teams von bis zu fünf Schüler fanden sich zusammen und fertigten die Seifenkisten. Die Schule ließ den Jugendlichen und ihren Unterstützern freie Hand bei der Gestaltung. Alle Teams konnten technische Zeichnungen anfertigen und diese baulich umsetzen. Sicherheit und Spaß standen im Reglement zum Bau der Fahrzeuge und Rennen an erster Stelle. "Schüler und Unternehmen zeigten sich von der Idee bis jetzt begeistert. Zudem erfuhren die Schüler in den Betrieben, wie dort die Abläufe sind, sie erhielten einen Einblick. Der Wirtschaft wurde so ein Weg geöffnet, bei dem sie ihre künftigen Lehrlinge kennenlernen können", erklärt Hohmann, dass so die Idee um das Seifenkistenrennen mit einer Berufsorientierung verbunden sei.

Bis zu sieben Monate arbeiteten die Schüler der 8., 9. und 10. Klassen an ihren Kisten. Die Autohäuser und Unternehmen unterstützten sie dabei als jeweilige Rennställe. "Vielleicht erwächst daraus eine Tradition", so der Schulleiter.