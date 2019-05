SPD: "Wir wollen die Stadt GEMEINSAM gestalten"

SPD

Brandenburg. Wir treten mit 50 Kandidaten an und bringen ein gut gemischtes Team aus jungen Leuten und erfahrenen Genossen, Frauen und Männer, an den Start mit dem Ziel, mehr Sitze als jetzt in der Stadtverordnetenversammlung zu besetzen. Für Brandenburg an der Havel wäre das wichtig.

Die SPD hat 89 Beschlussanträge und 179 Anfragen in die SVV eingebracht. Erreicht haben wir u.a. endlich Schulsozialarbeiter, ein Schulhofsanierungsprogramm und seit vier Jahren ein Sonderprogramm von jährlich 100.000 Euro für die Instandhaltung von Sportstätten für Vereine in unserer Stadt.

Grundsatz unserer politischen Arbeit vor Ort: ideologiefreie Sacharbeit und Fachkenntnis statt Populismus und Klientelpolitik! Gute Initiativen, die unserer Stadt voranbringen, werden wir immer unterstützen und nie ablehnen, nur weil sie von anderen kommen. Wir wollen die Stadt GEMEINSAM gestalten.

Brandenburg soll weiter wachsen und eine Stadt sein, wo die Menschen sich wohl fühlen und gerne leben. Eine Bildungsstadt mit reichlich gut bezahlten Arbeitsangeboten, mit bezahlbarem Wohnraum und kultureller Vielfalt, die junge Leute anzieht, Hochburg von Sport- und sonstigen Freizeitangeboten.

Bürgerbeteiligung und Bürgernähe standen hinten an. Es wurde mehr verwaltet als gestaltet. Die Ortsteile wurden stiefmütterlich behandelt, eine zeitgemäße Ausstattung unserer Schulen wurde verschlafen. Eine geordnete, zukunftsweisende Stadtentwicklung stand augenscheinlich nicht auf der Agenda.

Ja. Mit der Kreisfreiheit hat unsere Stadt mehr Gestaltungsfreiheit und mehr Einfluss auf Landesebene. Das Land hat die Finanzausstattung der Stadt verbesser und hilft, die Schulden der Stadt abzubauen. So werden wir finanziell handlungsfähig.

Kita, Hort und Schule in Wohnortnähe, besserer Betreuungsschlüssel in der Kita, kostenloses Frühstück in Grundschulen, bessere Essensqualität in der Schule, sichere Schulwege, Gesundheitsvorsorge durch Schulschwestern, bewachte Badestellen; Bibliothek, Musikschule und Marienbad preisgünstiger.

Durchgängige Bildungsangebote für jeden Abschluss. Ein Kinder- und Jugendparlament. Freizeitangebote wie den Skaterpark endlich umsetzen. Kostenloses WLAN im öffentlichen Raum. Treffpunkte und Bolzplätze schaffen. Bessere Sachausstattung und mehr Personal für die Jugendhäuser.

Wir sind für ein selbstbestimmtes Altern in einer sorgenden Gemeinschaft mit dem Leitbild "Zugehörigkeit und Teilhabe". Dazu machen wir uns für die Bedürfnisse der älteren Generation stark. Wir wollen u.a. Seniorentreffs in allen Stadt- und Ortsteilen, altersgerechte Wohnungen, mehr Pflegekräfte.

Am Wiesenweg: Dort ist Platz und eine günstige Lage am Wasser. Über die BUGA-Brücke gibt es schnelle Wege in die City auf beiden Seiten der Havel. Es gibt eine gute Verkehrsanbindung über den Zentrumsring, Parkplätze sind vorhanden.

Eine zum Wasser hin abflachende Teilbebauung mit Uferweg, Spielplatz und "grüner Lunge", einem gestalteten Bürgerpark. Das ist bis 2024 sogar zu schaffen, weil konsensfähig!

Der Seegarten in Kirchmöser wird das, was er schon immer war und was viele Kirchmöseraner kennen: ein Ballsaal für Jugendweihe- und Konfirmationsfeiern, für Weihnachts- und Betriebsfeiern, für Abitur- und Tanzstundenbälle; mit Festsaal, Bühne, erhöhter Bar und einem Biergarten zum See.

Neben der alten Brücke ist das Schloss erst einmal das Wahrzeichen von Plaue. Es sollte ein überregionales kulturelles Zentrum für das Westhavelland werden mit Hotel und Gastronomie. Es muss für alle Bürger offen sein, nie wieder sollen die Plauer draußen bleiben müssen.

Zur maroden Brücke B1/B102 haben wir den schnellen Neubau gefordert, das Geld ist da, es kann begonnen werden. Am BÜ Wust muss die Planfeststellung endlich fertig werden! Zur Planebrücke: Zügiger Ersatzbau mit Begradigung ist jetzt notwendig, langfristig ist zu entscheiden: Unter- oder Überführung.

Straßen werden zu Baumalleen. Dahinter: vielfältige Haus- und Wohnformen. Ein- und Mehrfamilien-Häuser, barrierefrei, wechseln sich ab. Wohnungen für junge Familien, Studenten und Auszubildenden neben Wohngemeinschaften für Senioren. Dazwischen gepflegte Spiel- und Grill-Plätze und Verweil-Oasen.

Wissensintensive Industrien und Dienstleistungen, z.B. aus Maschinenbau, Computer- und Elektrotechnik und dem Gesundheitswesen. Ingenieurbüros/ Start-Ups zur Entwicklung neuer technischer Anwendungen zu Nano-, Bio-, Informations-Technologien. Für das Gewerbegebiet Süd in Kirchmöser: Harley Davidson!

Lebensqualität und größere soziale Sicherheit! Die EU ist bei uns aktiv: An der TH unterstützt sie Studierende, auf dem lokalen Arbeitsmarkt Gründer- und Arbeitssuchende. Auch das Stadtbild prägt sie: Durch EU-Gelder wurden u.a. das Bahnhofsumfeld, die Uferpromenade und der Marienberg neu gestaltet.

wünschen wir ihm kluge und redliche Leute an seiner Seite, die das Wohl der Stadt im Blick haben und nicht den persönlichen Machtanspruch. Und manchmal sollte er weniger die Zahlen und Vorschriften, sondern mehr die Menschen im Blick haben.

Nach Erfahrungen in der letzten SVV: mit Linken und Grünen sowie den konstruktiven Vertretern in der CDU

Vielleicht im Altstädtischen Rathaus?