Kenneth Bock zieht zwei Bronzemedaillen an Land

Carolin Methke

Schwedt Eine kleine Abteilung aus der Oderstadt Schwedt um Trainerin Catrin Marschalek war in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg, sehr erfolgreich. Einmal Silber und zweimal Bronze sowie 25 persönliche Bestzeiten standen am Ende der Wettkampfveranstaltung zu Buche. Hinzu kam noch eine Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

Am erfolgreichsten präsentierte sich Kenneth Bock. Er erschwamm sich über 100 und 200 Meter Brust jeweils die Bronzemedaille im Jahrgang 2006 und dürfte damit viel Selbstvertrauen mit zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach Berlin nehmen. Seine ebenso jungen Vereinskollegen Sven Krämer, Joan Jahnke und Melanie Vierkant standen ihm in nichts nach, konnten sich in sehr großen Starterfeldern immerhin unter den besten zehn beziehungsweise 20 Schwimmern ihrer jeweiligen Jahrgänge platzieren.

Eine weitere Medaille für die Abteilung Schwimmen der SSV PCK Schwedt erkämpfte sich Julian Jahnke über die 200-Meter-Distanz Delphin. Für ihn war dieser Wettkampf ein Formtest auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften in der Hauptstadt. Super geschwommen sind auch Oliver Kalk und Lilien Bowitz. Sie überzeugten bei all ihren Starts mit persönlichen Bestzeiten. Bowitz schaffte zudem über 50 Meter Rücken noch die Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe in Berlin.

Etwas Pech hatte Leoni Karge. Sie verpasste mit dem vierten und fünften Platz über ihre Paradedisziplin 100 und 200 Meter Delphin nur denkbar knapp eine Podestplatzierung. Ihr Potsdamer Sportschulkollege Anton Buchholz konnte seinen Trainer ebenso mit Bestzeiten überzeugen.

Für die etwas älteren Schwimmer, die in Schwedt trainieren, sind auch die Leistungen von Marleen Brandt, Tabea Sasse, Carlo Krüger und Tom Goslar zu erwähnen. Sie schafften mit Bestzeiten und viel Einsatzbereitschaft auf den unterschiedlichsten Strecken ebenso die Platzierung unter den ersten 20 ihrer Altersklassen. Der Verein ist stolz auf seine Starter und wünscht alles Gute in Berlin.