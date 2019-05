Eine Arbeit für die Ewigkeit

Francesca Grübner

Bernau Graffiti wird oft missverstanden. Die meisten Menschen denken, es seien nicht mehr als eine wirre Buchstabenfolge oder irgendein Symbol an irgendeiner Wand. Doch es steckt sehr viel mehr dahinter. Man kann richtige Kunst damit erschaffen.

Das Kulturamt der Stadt Bernau hat einen fünftägigen Workshop im Kunstraum Innenstadt und am Bahnhof Bernau veranstaltet, um die kahle Wand am Bahnhof zu gestalten. Dafür kamen extra zwei Künstler, Stefan Seibt und Stefan Gehlhaar. Beide sprühen regelmäßig bunte, große Bilder an Wände. Legal, versteht sich. Ziel des Workshops, an dem ich teilgenommen habe, war es, nach dem Motto "Bernau bleibt bunt" zu arbeiten.

Es gab nur eine große Herausforderung: die Wand selbst. Sie war nicht ganz in dem Zustand, in dem wir sie gern gehabt hätten, denn überall waren Risse und abbröckelnde Flächen im Putz. Darunter schimmerte schon der Sandstein, aus dem die Wand gebaut wurde, hervor. Und auf Sand sprüht es sich nicht besonders gut, denn nach dem ersten Regen würde sich alles wieder auflösen, was darauf gesprüht oder gemalt wurde. Dieses Risiko galt es nun irgendwie zu umgehen. Die Lösung: eine Collage aus vielen verschiedenen Einzelkunstwerken. Und so entstand auch die finale Version des Gesamtwerkes.

Für mich war es das erste Mal, dass ich Graffiti gesprüht habe. Es war etwas Neues, Spannendes. An sich ist es eine sehr einfache Technik, doch die Umsetzung ist anstrengend und zeitaufwändig, weshalb wir auch drei ganze Nachmittage zum Sprühen zur Verfügung hatten. Man braucht viele Pausen, gerade als Anfänger, denn nach einer gewissen Zeit verkrampfen die Hände. Und weil mit nicht gerade ungiftigen Sprühlacken gearbeitet wird, benötigt man die Unterbrechungen auch, um hin und wieder durchzuatmen.

Das Projekt hatte einen hohen Stellenwert für mich. Es bringt frischen Wind nach Bernau und zeigt anderen Leuten, dass Graffiti nicht nur Schmierereien sind. Außerdem war es eine sehr gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Die beiden Künstler Stefan Seibt, auch unter dem Namen Gris bekannt, und Stefan Gehlhaar leiteten den Workshop. Sie waren die Profis am Werk, die uns auch "eingearbeitet" haben.

Strahlende Farben am Bahnhof

Einen Einblick in ihre Techniken zu bekommen und sie beim Sprayen zu beobachten, war außerordentlich lehrreich. Doch war der Workshop ein Erfolg? "Ja", sagt Gris. "Mit unterschiedlichen Menschen macht es immer Spaß und wir hatten durch die Wand eine besondere Herausforderung." Ich sehe es ähnlich. Bernau bleibt bunt, das passt an dieser Stelle auf jeden Fall, wenn man sich die vielen strahlenden Farben an der Bahnhofswand jetzt ansieht. Laut Leonie Zimmermann, einer meiner Schulkameradinnen und diejenige, die neben vier Männern mit mir an der Wand arbeitete, hat Bernau jetzt einen neuen Hingucker.

Diese Meinung kann ich nur unterstreichen, das Bunte zieht die Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf sich. Und es ist eine Arbeit für die Ewigkeit. Jedenfalls bleibt das Graffiti solange, bis jemand anordnet, die Wand zu sanieren. Und ich hoffe, dass das nicht so schnell passieren wird, denn jeder sollte sehen, wie bunt Bernau tatsächlich sein kann und ist.