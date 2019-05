Natur als Erlebnis

Janet Neiser

Groß Drewitz (MOZ) Ein paar Regentropfen am Nachmittag können diesen drei Damen nicht die Laune verderben. Sie sitzen am überdachten Tisch, schwatzen, lachen und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wir kommen hier zum Naturparkfest, seitdem es auf der Wagenburg stattfindet", erzählt Thekla Skaar aus Guben. Das heißt, sie ist am Sonnabend zum vierten Mal nach Groß Drewitz gefahren und hat es offensichtlich nicht bereut: "Das ist alles so weitläufig hier, ein tolles Gelände. Man kann sich so wunderbar orientieren, alle Stände durchgehen."

Und Stände gibt es beim Naturparkfest zum Tag des Baumes, zu dem die Naturparkverwaltung Schlaubetal eingeladen hat, viele. 78 Händler beziehungsweise Aussteller sind nach Angaben des Veranstalters diesmal dabei gewesen, mehr als im Vorjahr. Einer davon hat Silvia Skaar, die Schwester von Thekla Skaar, superglücklich gemacht. "Ich habe am Stand vom Heimatbund Guben laktosefreie Milch gefunden, das ist wie ein Sechser im Lotto", jubelt sie. Und auch die dritte Schwester im Bunde, Ilona Robel, findet nur lobende Worte für das Naturparkfest. "Die Erbsensuppe ist zu empfehlen. Und überhaupt gibt es viele Produkte aus der Region: Käse, Honig, Wildschweinwurst." Die drei Damen könnten noch stundenlang erzählen, beispielsweise von ihren Enkeln, die sich gar nicht mehr von den Kaninchen losreißen konnten. "Hier können die Kinder so viel über die Natur erfahren, und die erklären das alles auch so schön", findet Thekla Skaar.

Das muss sich in den vergangenen Jahren herumgesprochen haben. Denn schon am Vormittag strömen die Besucher geradezu zur Wagenburg nach Spree-Neiße, etwa 700 Meter von der Grenze zum Landkreis Oder-Spree entfernt. Das Gelände liegt mitten im Naturpark. "Ich finde, es gibt keinen besseren Platz für dieses Fest", betont Mathias Schulze von der Naturparkverwaltung. "Wir haben woanders einfach nicht so eine Fläche." In Kupferhammer, wo das Fest jahrelang stattfand, stapelten sich die Menschen auf dem Parkplatz und die Autos parkten die Straße zu. "Da hatten wir auch keine vernünftigen Toiletten", sagt Schulze. In der Wagenburg wurden die Sanitäranlagen erneuert und im vergangenen Jahr habe man sogar eine Biokläranlage eingebaut.

Zu erleben gibt es viel

Auch Monika Schulz von der Leitung der Wagenburg ist mehr als zufrieden mit der Entwicklung. "Unser Bekanntheitsgrad ist gestiegen", freut sie sich. Die Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung habe sich über die Jahre vertieft.

Als am Nachmittag der Regen einsetzt, suchen viele Besucher im Saal der Wagenburg Schutz, trinken ein Käffchen und schauen sich die Bilder an, die neuerdings dort hängen. Dafür hat Mathias Schulze gesorgt. "Die stammen von Friedrich Reimann und sind aus meiner Sammlung. Ich freue mich, dass das so gut angenommen wird." Er freut sich aber auch über die Resonanz an diesem Tag. Mehr als 5000 Besucher hätten über den Tag verteilt den Weg zur Wagenburg gefunden, sagt er. Zu sehen, zu kosten und zu machen gibt es dort einiges. Die Kinder können Bogenschießen üben, Handwerkern über die Schulter schauen und klettern. Die Erwachsenen haben eher einen Blick für die angebotenen Pflanzen und die Leckerlis. Natürlich gibt es auch viele Informationen zum Naturpark. Und drei Flatterulmen wurden als Bäume des Jahres gepflanzt.

Einer, der von Anfang an beim Naturparkfest dabei ist, ist Fischer Karl-Heinz Weidner aus Dammendorf. "Ich bin mit dem Naturpark verbunden, habe dort meine Seen, fische dort. Da gehört so etwas hier dazu. Und Spaß macht es auch", versichert er.